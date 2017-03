Zahnrestauration - Wiederherstellung und Ästhetik

Trotzt regelmäßiger Besuche beim Zahnarzt und einer guten Zahnpflege passiert es, dass Karies entsteht, die Folge davon ist ein Loch im Zahn. Jeder Zahnarzt wird natürlich schauen, dass der Zahn gerettet werden kann, eine Plombe ist notwendig. Bei der Zahnfüllung stellt sich die Frage, welche man möchte. Keramikinlays sind ebenso geeignet wie Kunststoffinlays, doch auch ein Füllungsmaterial, das sich Composite nennt, kann der Zahnarzt verwenden. Amalgamfüllungen werden immer noch genommen, vor allem dann, wenn der kaputte Zahn beim Lächeln oder Sprechen nicht sichtbar ist.Sind Zähne nicht mehr zu retten, muss ein Zahnersatz her. Eine Brücke wird dann gemacht, wenn mehrere Zähne, die nebeneinander liegen, so kaputt sind, dass sie entfernt werden müssen. Eine Brücke ist nur beschränkt einsetzbar, denn mehr als 3 bis 4 Zähne sollten damit nicht befestigt werden. Ein weiteres Problem, das sich bei einer Brücke ergibt, ist, dass die Zähne, wo der Zahnersatz befestigt wird, abgeschliffen werden müssen. Diese sind dann empfindlicher, daher müssen sie überkront werden. Brückenträger haben einen Mehraufwand bei der Zahnhygiene. An den Stellen, wo die Kronen sitzen, lagern sich vermehrt Bakterien an, die Karies oder Entzündungen auslösen können.Fehlen an einem Zahn so große Stücke, dass eine normale Plombe nicht mehr hält, wird der Zahnarzt zu einer Krone raten. Dabei wird der verbleibende Rest des Zahnes abgeschliffen, und ein Abdruck wird gemacht. Anhand dieser Vorlage formt der Zahntechniker die Krone. Damit man nicht merkt, dass der Zahn überkront wurde, wird die Farbe der Krone an die der restlichen Zähne angeglichen. Fehlende Zähne können auch durch ein Implantat ersetzt werden. Dabei wird im Kiefer eine Metallschiene angebracht, in diese werden später die Zähne eingeschraubt. Es ist eine teure und aufwendige Art, die Zähne zu sanieren, jedoch hält ein Implantat über 10 Jahre. Der Patient hat das Gefühl, als wären es die eigenen Zähne.