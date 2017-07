Zahnprothese - Zahnsanierung im Überblick

Bei dem Begriff Zahnprothese denken die meisten Menschen an ein herausnehmbares Gebiss, doch auch anderer Zahnersatz kann als Zahnprothese bezeichnet werden. Dank der modernen Medizin sind hier viele Möglichkeiten vorhanden, die eigenen Zähne zu erhalten und in eine neue Versorgung mit einzubeziehen. Grundsätzlich ist eine Zahnprothese also ein Zahnersatz für einen natürlichen Zahn.Herausnehmbarer ZahnersatzEs gibt viele Arten von Zahnprothesen, die sich sowohl auf die Art der Befestigung, als auch auf das Material beziehen. Herausnehmbarer Zahnersatz kann eine Vollprothese oder eine Teilprothese sein, je nachdem, wie viele eigene Zähne noch vorhanden sind bzw. ob diese noch gesund sind. Bei den meisten Menschen werden die Zähne mit steigendem Lebensalter schlechter, besonders, wenn sie nicht gut gepflegt wurden. Durch Zahnsanierungen wurden Füllungen gelegt, mancher Zahn musste vielleicht gezogen werden oder es wurde gleich eine Krone, ein Implantat oder eine Brücke angefertigt. Dadurch können Lücken in der Gebissreihe entstehen, die dann durch eine Teilprothese gefüllt werden.Sind die Zähne aufgrund unterschiedlicher Gründe nicht mehr vorhanden oder so schlecht, dass sie gezogen werden müssen, kommt eine Vollprothese in Betracht, die das komplette Gebiss oder jeweils den Ober- oder Unterkiefer ersetzt. Da die Krankenkassen schon seit einigen Jahren mit Festzuschüssen arbeiten, ist der Zahnersatz als Zahnprothese immer auch eine Frage des Geldes. Hier entscheidet es sich leider oft, wie komfortabel eine Zahnprothese oder ein Zahnersatz sein wird. Grundsätzlich sind die Zahnprothesen von heute aus modernen Materialien angefertigt und sitzen dank der Kunst der Zahnärzte viel angenehmer und genauer. Doch auch mit künstlichen Zähnen sollte einmal im Jahr der Zahnarzt aufgesucht werden. Bei einer Kontrolle wird geprüft, ob die Prothese sicher sitzt und ob der Kiefer gesund ist.Die Zahnprothese als TeilprotheseWenn der Patient noch eigene Zähne besitzt, können die vorhandenen Lücken mit einer Teilprothese oder festsitzendem Zahnersatz (Brücken) geschlossen werden. Teilprothesen werden beispielsweise aus Kunststoff angefertigt und füllen die Lücken zwischen den eigenen Zähnen. Sie können mit oder ohne Gaumenplatte bzw. Stegen angefertigt werden.Werden sie mit Halte- und Stützelementen versehen, damit sie sicher befestigt werden können, nennen sie sich Geschiebeprothesen oder Teleskopprothesen. Auch sie lassen sich zum Reinigen aus dem Mund nehmen. Die Teleskopprothesen werden in der Zahnreihe an vorhandenen Zähnen befestigt. Dafür gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, eine davon ist die Doppelkrone. Hierbei wird auf dem vorhandenen Zahn, der zuvor abgeschliffen wurde, ein Kronenhütchen aufgesetzt und dauerhaft befestigt. Auf diesem Kronenhütchen wird die Teleskopprothese befestigt, die dann wieder abnehmbar ist.Geduld und Konsequenz in der Mundhygiene sind besonders wichtig, wenn sich Zahnfleischtaschen oder bereits eine Parodontose gebildet haben. Es reicht nicht, die umfangreiche Behandlung beim Zahnarzt durchführen zu lassen, auch danach sollte eine besonders gründliche Zahnpflege durchgeführt werden. Ansonsten können die Bakterien in der Zahnfleischtasche überleben, sich weiter ausbreiten und sogar die Zahnsubstanz bzw. den Kieferknochen angreifen und zerstören.