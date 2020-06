Zahnfleischerkrankung - Gingivitis Behandlung

Mangelnde Mundhygiene kann nicht nur zu Karies führen, sondern auch eine Zahnfleischentzündung - eine Gingivitis - hervorrufen. Schuld an der Entstehung sind Bakterien aus der Mundhöhle, die sich rasch ausbreiten, wenn sie nicht durch die richtige Pflege regelmäßig beseitigt werden. Mehr als 80% aller Erwachsenen leiden unter einer Zahnfleischentzündung, oftmals, ohne es zu wissen.Die Anzeichen für eine ZahnfleischerkrankungZu den ersten Anzeichen einer Zahnfleischerkrankung gehört das Zahnfleischbluten sowie gerötetes und geschwollenes Zahnfleisch. Die Gingivitis betrifft zunächst den Zahnfleischrand und greift im chronischen Stadium auf das Zahnstützgewebe über und wird somit zu einer Parodontitis. Wird noch immer nicht auf die Beschwerden reagiert, kann die Parodontitis in schweren Fällen auch zum Verlust der Zähne führen.Eine Zahnfleischentzündung geht in den meisten Fällen mit Schmerzen einher. Als Ursache für die Entstehung werden immer die sogenannten Plaque Bakterien verantwortlich gemacht. Sie siedeln sich als Biofilm auf der Mundschleimhaut, auf der Zahnoberfläche und in den Zahnzwischenräumen an und verursachen, wenn sie nicht regelmäßig und gründlich beseitigt werden, eine akute Zahnfleischentzündung. Wird sie sogleich behandelt, kann sie sich unkompliziert wieder in die chronische Form zurückbilden. Unternimmt der Betroffene nichts dagegen, steigert sich die Zahnfleischerkrankung zu einer akut nekrotisierenden ulzerösen Gingivitis. Jetzt werden die Symptome stärker und entwickeln sich zu plötzlichem, starken Fieber, Schmerzen, Mundgeruch und Müdigkeit.Die Behandlung der ZahnfleischerkrankungDer zur Untersuchung aufgesuchte Zahnarzt erkennt in den meisten Fällen eine Zahnfleischentzündung mit bloßem Auge. Er wird die Beschaffenheit des Zahnfleisches unter die Lupe nehmen und mit einer Sonde prüfen, ob sich bereits Zahnfleischtaschen gebildet haben. Die Erkenntnisse sind wichtig, um durch den Parodontalen Screening Index (PSI) möglichst früh Erkrankungen des Zahnhalteapparates festzustellen.Um die Zahnfleischentzündung zu behandeln, wird der Zahnarzt zunächst die professionelle Zahnreinigung durchführen. Sie beinhaltet nicht nur die Entfernung von Zahnstein, sondern auch die Beseitigung von Zahnverfärbungen und Belägen auf den Zähnen. Entzündetes Zahnfleisch - vor allem, wenn die Entzündung bereits fortgeschritten ist - zieht sich zurück und legt die empfindlichen Zahnhälse frei. Dadurch erscheinen die Zähne länger als üblich und sie reagieren deshalb empfindlich auf heiße oder kalte Temperaturen. Bleibt die Zahnfleischentzündung weiterhin unbehandelt, kann der Kieferknochen und das umliegende Bindegewebe zerstört werden.Zur Vermeidung einer Zahnfleischerkrankung ist unbedingt eine gründliche Mundhygiene notwendig. Dazu zählt natürlich das Zähne putzen mit der Zahnbürste und Zahncreme, aber vor allem auch die Reinigung der Zahnzwischenräume mit Interdentalbürstchen. Da sich die Plaque Bakterien bevorzugt in den Zwischenräumen der Zähne verstecken und sich von dort aus vermehren, sollten die Zwischenräume besonders gründlich gereinigt werden. Die Verwendung von einem speziellen Mundwasser, das mit dem Wirkstoff Chlorhexamed die Bakterien in Schach hält, kann die Zahnfleischentzündung besser abheilen.