Zäpfchen mit Depotwirkung

Zäpfchen, auch Suppositorium genannt, sind Medikamente, die in Körperhöhlen eingeführt werden. Hauptsächlich führt man sie in den Mastdarm und in die Scheide ein. Auf Zäpfchen als Medikament wird dann zurückgegriffen, wenn der Patient Schluckbeschwerden hat, an Erbrechen leidet oder wenn das Medikament lokal wirken soll. Kinder bekommen oft Zäpfchen verschrieben, da die Medizin, die sie brauchen, bitter schmeckt und nicht gerne geschluckt wird. Ein Vorteil der Zäpfchen ist, dass eine Depotwirkung erzielt werden kann. Das bedeutet, dass der Wirkstoff immer nur in kleinen Mengen über einen längeren Zeitraum hindurch abgegeben wird.Damit das Einführen eines Zäpfchens erleichtert wird, sind sie kegel- oder walzenförmig. Ein Zäpfchen besteht, außer dem Wirkstoff aus Fetten, die durch die erhöhte Körpertemperatur im Körperinneren, schmelzen. So geben sie den Wirkstoff ab, der über die Schleimhaut vom Körper aufgenommen wird. Zäpfchen, die in den Darm eingeführt werden, sollten nach dem Stuhlgang verwendet werden. Man muss sie so tief wie nur möglich einschieben. Um ein besseres Gleiten zu gewähren, kann das Zäpfchen kurz in warmes Wasser getaucht werden. Gleitmittel sollten nicht verwendet werden, da diese die Arzneistoffe beeinträchtigen können. Damit es nicht zu Verletzungen kommt, muss das Zäpfchen mit der stumpfen Seite voran, vorsichtig eingeführt werden.Auch bei der Verwendung von Zäpfchen können Nebenwirkungen eintretet, es kommt ganz auf die Inhaltsstoffe an. Häufig kommt es vor, dass man beim Einführen die empfindliche Schleimhaut verletzt. Obwohl Zäpfchen gut verträglich sind, können Juckreiz, Verstopfung, Schwindelgefühle oder Übelkeit als Nebenwirkungen auftreten. Da Zäpfchen schnell schmelzen, sollten sie an einem kühlen Ort, vorzugsweise im Kühlschrank, bis zur Verwendung aufbewahrt werden. Damit sie beim Einführen kein unangenehmes Kältegefühl verursachen, kann man sie kurz in warmes Wasser tauchen. Beim Herausnehmen aus der Packung muss erst die Schutzfolie so weit geöffnet werden, dass man das Zäpfchen, ohne darauf Druck auszuüben, aus der Folie schieben kann.