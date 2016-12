Ysop - reichhaltige Inhaltsstoffe

Ysop wird Eisenkraut, Bienenkraut oder Isop genannt. Er ist ein Halbstrauch, der zu der Familie der Lippenblütler gehört. Der Name Ysop kommt aus dem Hebräischen, übersetzt heißt er heiliges Kraut. Schon seit dem 16. Jahrhundert wird Ysop als Heil- und Gewürzpflanze kultiviert. Ysop kann bis zu 60 cm hoch werden, hat eine abblätternde Rinde und Blätter, an denen sich oben und unten Öldrüsen befinden. Die Blüten sind meist violett oder leuchtend blau, nur selten findet man weißen oder rosafarbenen Ysop. Er kommt hauptsächlich in Ost- Süd- oder Südmitteleuropa vor. In Mitteleuropa gilt er als Neophyt. Man findet Ysop an Hängen, Trockenwiesen und Felsheiden. Er gedeiht am besten auf kalkhaltigem, nährstoffarmen Boden in sonnigen Lagen.Verwendet wird der Ysop in der Küche für Salate und als Würze zu Gemüse. Dazu werden die jungen Blätter verwendet, diese jedoch nur sehr sparsam, da der Geschmack von Ysop sehr intensiv ist. Aufgrund seiner reichhaltigen Inhaltsstoffe gilt Ysop auch als Heilkraut. Er enthält Apfelsäure, Bitterstoffe, Cholin, Harz, Zucker, Ursolsäure und ätherische Öle. In der Medizin wird er gegen Asthma, Blähungen, Zahnfleischentzündungen, Rheuma, Durchfall, Störungen im Magen-Darm-Bereich und bei Herz-Kreislauferkrankungen eingesetzt. Er regt den Appetit an, fördert die Produktion von Gallensaft, wirkt schweißhemmend und menstruationsfördernd.Bei Atemwegserkrankungen empfiehlt es sich, 3 Tassen Ysoptee täglich zu trinken. Dazu benötigt man 3 Esslöffel Kraut, das man mit einem Liter kaltem Wasser übergießt und aufkocht. Danach muss er 15 Minuten ziehen, bevor er abgeseiht werden kann. Bei empfindlichen Personen kann Ysop Krampfanfälle auslösen. Als Gewürzmittel ist Ysop jedoch unbedenklich, da er nicht in großen Mengen verzehrt wird. Möchte man Ysop selbst ernten, so ist die beste Erntezeit zwischen Juni und August. Getrocknet wird Ysop als Gewürzpflanze so gut wie nie, denn beim Trocknen geht das typische Aroma des Krautes verloren. Für die Teezubereitung bekommt man getrockneten Ysop in der Apotheke.