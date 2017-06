Wurzelbehandlung - Zahnnerv ziehen

Die Wurzelbehandlung, auch Wurzelkanalbehandlung oder endodontische Behandlung genannt, ist gefürchtet, aber oft eine unumgängliche Maßnahme. Sie wird notwendig, wenn sich der Zahnnerv in einem noch guten Zahn entzündet hat oder bereits abgestorben ist. Das kann passieren, wenn die Karies an diesem Zahn zwar fortgeschritten ist und bis zur Wurzel reicht, der Zahn an sich aber noch gerettet werden kann. Ein sanierter eigener Zahn ist immer besser als eine Lücke oder ein Zahnersatz. Echte Alternativen zu dieser Behandlungsmethode gibt es nicht. Wer keinen toten Zahn im Mund behalten möchte, kann ihn nur ziehen lassen und die Lücke durch eine Brücke oder ein Implantat schließen.Wann ist die Wurzelbehandlung erforderlich?Ist das Zahnmark entzündet oder sind Teile davon bereits nekrotisch, wird eine Wurzelkanalbehandlung notwendig, um die Schmerzen zu beseitigen. Diese können teilweise sehr stark sein, weil im Bereich der Zahnwurzel entzündliche Prozesse stattfinden. Die Entzündungsstoffe und sich ebenso bildende saure Gase senken den pH-Wert der Umgebung der erkrankten Wurzel und erhöhen gleichzeitig den Gewebedruck. Ein noch intakter Zahn lässt diese Gase nicht entweichen, was unwillkürlich zu sehr starken Schmerzen führen wird.Ablauf der WurzelkanalbehandlungIm ersten Schritt der Wurzelbehandlung erfolgt eine örtliche Betäubung des Zahnes bzw. Kiefers, bevor der Zahn von der Kaufläche aus geöffnet wird. Sobald er offen ist, können die eingeschlossenen Gase entweichen. Durch die Verwendung unterschiedlich großer Bohrer und dünnen Feilen entfernt der Zahnarzt anschließend das Nervengewebe und die infizierten Teile in der Zahnwurzel. Anschließend erfolgt eine desinfizierende Spülung und Reinigung per Ultraschall oder Laser, bevor ein antibakterielles Medikament eingelegt wird. Zum Schluss wird der Zahn provisorisch geschlossen.Treten in den nächsten Tagen keine Beschwerden mehr auf, wird in der nächsten Behandlungseinheit die Wurzelkanalfüllung durchgeführt. Bei anhaltenden Beschwerden wird in Behandlungsintervallen immer wieder ein Medikamentenwechsel durchgeführt, solange bis die komplette Beschwerdefreiheit eingetreten ist.Bei der endgültigen Wurzelkanalfüllung wird die Wurzelspitze mit einem tropischen Harz, das sich Guttapercha nennt, gefüllt. Es wird zunächst erwärmt, damit es sich optimal in den Wurzelkanal einfüllen lässt. Dort erstarrt es und versiegelt somit das Wurzelkanalsystem und kann damit eine erneute Ausbreitung der Bakterien verhindert werden. Wurde die Behandlung gründlich und ordnungsgemäß durchgeführt, penibel desinfiziert und gab es keine Komplikationen, sind die Aussichten auf einen langfristigen Erfolg sehr gut. Einzig ist der Zahn nicht mehr so stark belastbar wie ein gesunder Zahn, das sollte vor allem bei der Überkronung berücksichtigt werden. Übrigens muss eine Wurzelkanalbehandlung selbst gezahlt werden, sie ist damit nicht nur finanziell günstiger als eine Teilprothese, sondern auch eine schnellere Lösung.