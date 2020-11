WUNDSTARRKRAMPF

Wundstarrkrampf- kleiner Kratzer mit ernstzunehmenden Folgen

Bei Aufräumarbeiten im Garten oder beim Basteln ist es schnell passiert, dass ein unscheinbarer, rostiger Draht einen Kratzer verursacht oder ein Holzsplitter in die Haut gelangt. Eine anscheinend harmlose Verletzung kann jedoch schwerwiegende Folgen haben, wenn das Bakterium Clostridium tetani nämlich in die Wunde eindringt. Es handelt sich hierbei um den Auslöser des Wundstarrkrampfes, der auch unter dem Namen Tetanus bekannt ist.Auch heute noch sterben weltweit hunderttausende Menschen an den Folgen einer Infektion mit dem Erreger. Zwar konnte die Zahl der Erkrankungen durch Impfungen stark reduziert werden, doch es treten immer noch Krankheitsfälle auf, die ohne Behandlung tödlich verlaufen. Die Sporen des Bakteriums kommen praktisch überall vor, auch auf Spielplätzen und in Gartenerde, und sind äußerst resistent gegen Umwelteinflüsse.Wenn die Erreger in die Wunde eindringen, vermehren sie sich und sondern Giftstoffe, so genannte Toxine ab, welche Nervenzellen schädigen und Muskelkrämpfe hervorrufen. Die Inkubationszeit bei Tetanus beträgt etwa zwischen vier Tagen und drei Wochen. Als erste Symptome zeigen sich Schwindel, Unruhe, Kopfschmerzen, Müdigkeit, Muskelschmerzen und Schweißausbrüche. Die Gesichtsmuskulatur verkrampft, und im weiteren Verlauf kommt es zu einer Anspannung und Überstreckung der Rückenmuskulatur, die sich vom Hals an absteigend ausbreitet und schmerzhaften Muskelkrämpfen. Schließlich erfolgt der Tod durch Ersticken.Infizierte müssen intensivmedizinisch behandelt werden, doch auch bei Erkennen der Krankheit, Behandlung mit Antibiotika und maschineller Beatmung liegt die Sterblichkeit bei Erkrankten zwischen zehn und zwanzig Prozent. Den einzigen wirksamen Schutz gegen die Krankheit bieten Tetanus-Impfungen, die aus einer Grundimmunisierung und Auffrischungsimpfungen bestehen. Kinder werden bereits im Säuglingsalter geimpft, weitere Impfungen erfolgen mit etwa sechs Jahren und noch einmal zehn Jahre später.Es wird empfohlen, die Impfung auch im Erwachsenenalter alle zehn Jahre auffrischen zu lassen. Der aktuelle Tetanus-Immunstatus kann anhand von Schnelltests beim Arzt überprüft werden. Nach einer Verletzung sollte möglichst immer der Arzt aufgesucht werden, um sich ein Serum mit Antikörpern gegen den Tetanus-Erreger spritzen zu lassen.