Wundpflaster - beschleunigte Heilung

Wundpflaster gehören in jede Hausapotheke, um kleinere Verletzungen vor dem Eindringen von Schmutz und Bakterien zu schützen. Wundpflaster bekommt man als Streifen, von denen man die benötigte Menge selbst abschneiden kann, oder als verpackte Pflaster in verschiedenen Größen. Das Pflaster besteht aus einer Wundauflage in der Mitte und Seitenteile, die mit einer Klebefläche versehen sind. Das Pflaster wird auf Wunden geklebt, die nicht mehr bluten. Auf die Wundauflage kann, bei Bedarf, eine Salbe aufgetragen werden. Das Pflaster schützt die Wunde auch vor dem neuerlichen Aufreißen, vor Druck und Abrieb.Je nach Art der Verletzung wird das Wundpflaster mehr oder weniger straff angelegt. Bei Schnittwunden ist es empfehlenswert, das Pflaster so straff anzulegen, dass die Wundränder zusammengehalten werden, dadurch kann die Wunde schneller heilen. Es darf allerdings nicht so fest aufgeklebt werden, dass die Blutzirkulation gestört ist. An die Wunde sollte noch Sauerstoff kommen können, um eine Heilung zu beschleunigen. Wundpflaster bekommt man in Supermärkten, Apotheken und Drogeriemärkten. Für Kinder gibt es Pflaster mit lustigen Aufdrucken.Die Wundauflage eines Pflasters ist oft aluminiumbedampft. Die Wirkstoffe fördern die Hautbildung, die Wunde heilt schneller. Der Kleber an den Rändern des Pflasters ist hautfreundlich und löst keine Allergien aus. Bevor ein Pflaster aufgeklebt wird, muss die Wunde gereinigt werden. Am besten ist es, sie mit klarem Wasser zu spülen. Danach wird eine desinfizierende Salbe oder Lösung aufgetragen. Dabei sollte man aber aufpassen, dass die Stelle, wo später die klebenden Stellen des Pflasters sein sollen, die Haut sauber bleibt. Nur so hält das Pflaster auch gut. Für großflächige Wunden gibt es spezielle Pflaster, die mit einem Feuchtigkeitspolster versehen sind. Personen, die eine empfindliche Haut haben, sollten sich ein Wundpflaster sensitive besorgen. Dieses ist besonders gut verträglich. Gut haftende Pflaster hinterlassen auf der Haut oft Reste von Kleber. Diese können mit Wundbenzin problemlos entfernt werden.