Wohltuende Homöopathie für Haut und Haar

Probleme mit der Haut oder den Haaren haben meist andere Ursachen. Dennoch können sie mit der richtigen homöopathischen Behandlung verbessert werden. Umso mehr Stichworte mit der persönlichen Situation zusammen passen, desto besser eignet sich das Mittel.Das Hautbild weist Mitesser, Pickel und Bläschen um den Mund herum auf, begründet durch hormonelle Störung, Leberleiden, Periode, Wechsel oder Konsum von Fisch und Meeresfrüchten. Die Periode und Wetterwechsel verschlechtern und Bewegung verbessert die Situation. Zusätzliche Faktoren sind pigmentreiches Gesicht, rissige Haut und unangenehmer Achselschweiß. Außerdem fühlt man sich überfordert, distanziert sich vom Partner und mag keinen Sex. Hilfe bietet Sepia D12, wovon 5 Globuli zweimal täglich eingenommen werden sollten.Das Problem sind Mitesser, Pusteln, Pickel und empfindliche Haut. Es wird auf eine hormonelle Störung, Leberleiden, das Essen von Fisch und Meeresfrüchten, Periode oder Wechseljahre zurückgeführt. Nachts, warme Raumtemperatur, fettiges Essen, kalte Füße und die Periode verschlechtern den Zustand. Die Beschwerden sind ungleich, sowohl körperlich, als auch seelisch, die Stimmung schwankt ständig, man sucht die Einsamkeit und friert schnell. In diesem Fall sollte man 5 Globoli von Pulsatilla D12 zweimal täglich einnehmen.Das Bindegewebe ist weniger elastisch und es bilden sich kleine Fältchen, was an einer Knochen- und Bindegewebsschwäche liegt, bei kaltem Wetter und Kälte schlimmer wird und durch Wärme sich verbessert. Narben von früher, Hühneraugen und Muskeln schmerzen, die Wirbelsäule scheint nachzulassen und man hat kaltschweißige Hände und Füße. Silicea D12 zweimal täglich je 5 Globuli kann die Beschwerden lindern.Als Folge einer Allgemeinerkrankung oder durch allgemeine Erschöpfung kann es zu einem kreisrunden, bzw. diffusen Haarausfall und frühzeitigem Ergrauen kommen. Auch könnten diese Faktoren für juckende, brennende und stark schuppende Kopfhaut und kreisrundem Haarausfall führen. Im ersten Fall verschlechtert sich der Allgemeinzustand durch Wärme, Schwüle und am späten Nachmittag und frische Luft und Kühle führen zu einer Besserung. Außerdem ist man trotz Heißhunger schnell satt und es gelüstet einem nach Warmem und Süßem. Zusätzliche Beschwerden könnten Vergesslichkeit, zu wenig Selbstvertrauen und Sturheit sein. Dafür eignet sich Lycopodium D12, zweimal täglich je 5 Globuli. Im zweiten Fall fühlt man sich mitternachts und bei Kälte weniger wohl. Wärme und warme Getränke tun gut, man hat viel Durst, häufiger Durchfall und Speisegerüche empfindet man als eklig. Innerlich ist man unruhig, hat Ängste und ringt nach Perfektionismus. Arsenicum album D12 sollte in diesem Fall zweimal pro Tag zu je 5 Globuli eingenommen werden.