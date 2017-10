Wochenbett - die frischgebackene Mutter

Die ungefähr 8 Wochen nach der Geburt nennt man Wochenbett. Das ist die Zeit, in der sich die frischgebackene Mutter von den Strapazen der Geburt erholt. Zu Beginn des Wochenbettes beginnt sich die Milch zu bilden, das Kind kann gestillt werden. Da durch die Geburt in der Gebärmutter eine große Wunde entstanden ist, hat diese in diesen 8 Wochen Zeit, um abzuheilen. Der Wochenfluss ist die Abstoßung des restlichen Gewebes, das sich während der Schwangerschaft gebildet hat. Die Gebärmutter ist in dieser Zeit anfällig für Infektionen, Geschlechtsverkehr und Vollbäder sollten während des Wochenbetts vermieden werden.Das Wochenbett ist die Zeit, in der die Mutter eine innige Bindung mit dem Kind aufbaut. Die Hebamme betreut die Mutter während dieser Zeit. Die Kosten, die für die Betreuung entstehen, werden von den Krankenkassen übernommen. In den 8 Wochen kommt die Hebamme in den ersten 10 Tagen täglich, danach insgesamt noch 16-mal. Diese Besuche werden von der Krankenkasse bezahlt. Die Hebamme hilft der Mutter, wenn Stillprobleme auftreten oder sich die Brust entzündet. Sie gibt auch Unterstützung beim Baden und beim Versorgen des Säuglings.Aber auch der gesetzliche Mutterschutz ist an das Wochenbett gebunden. Erst 8 Wochen nach der Geburt darf die Mutter wieder zur Arbeit. Der Hormonhaushalt wird wieder umgestellt, es kann zu den sogenannten Wochenbettdepressionen kommen. Diese äußern sich durch fehlende Glücksgefühle, die Mutter fühlt sich leer. Die Wochenbettdepression kann in ein paar Tagen wieder vorbei sein, hält sie an, muss die Mutter Hilfe suchen. Erste Ansprechpartnerin ist die Hebamme. Verschwindet die Wochenbettdepression nicht von alleine, muss Hilfe bei einem Psychologen gesucht werden. Wichtig ist, dass die Mutter in dieser Zeit Unterstützung von der Familie und von Freunden bekommt. Keinesfalls darf sie als schlechte Mutter dargestellt werden, das würde sie nur noch tiefer in die Depression stürzen.