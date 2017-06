Wirkung von Edelsteinen

Edelsteine werden schon seit Jahrhunderten eingesetzt, um bei der Linderung von Beschwerden zu helfen. Ein Edelsteinkalender hilft Heilpraktikern, den passenden Stein für bestimmte Zeiten und Beschwerden zu finden. Tagessteine sind den Planeten zugeordnet. An bestimmten Tagen geben sie besonders viel Energie ab. Montag ist der Opal-Tag. Er steigert das Wohlbefinden, fördert die Lebenslust und die Kreativität. Positiv wirkt sich der Opal auf die Haut und das Verdauungssystem aus. Amethyste entwickeln ihre Kraft an Dienstagen. Ein tiefer Schlaf ist gesichert, Unruhezustände werden mit dem Stein beseitigt, ebenso wie leichte Schmerzen.Wer Geborgenheit sucht und mit der Verdauung Probleme hat, für den ist der Achat am Mittwoch hilfreich. Er wirkt sich auch positiv auf die Sprache aus. Muss man eine Rede halten, sollte man diese auf den Mittwoch legen und zusätzlich einen Achat bei sich tragen. Smaragde und Saphire sind Donnerstagssteine. Der Saphir stärkt die Augen, die Verdauung und die Haut. Schmerzen werden durch den Stein gelindert, ebenso wie durch den Smaragd. Der Stein hilft auch bei Schmerzen des Bewegungsapparates. Krampflösend und schmerzlindernd ist der Lapislazuli, der Türkis stärkt Atemwege und innere Organe. Das sind die beiden Steine für den Freitag.Der schwarze Onyx ist nicht nur ein besonders schöner Stein, er stärkt auch die Nerven und fördert das Durchsetzungsvermögen. Um diese Vorteile genießen zu können, sollte er an einem Samstag getragen werden. Der Glücksstein Rubin ist der Sonntagsstein. Infektionen und Viruserkrankungen werden durch ihn gelindert. Die Edelsteine kann man sich im Fachhandel kaufen. Wie man sie trägt, um ihre Wirkung zu erfahren, bleibt jedem Selbst überlassen. Hübsch sehen sie aus, wenn sie an einer Kette getragen werden. Aber auch als sogenannte Handschmeichler sind sie wirkungsvoll. Handschmeichler sind Steine, die geschliffen sind. Hält man sie in der Hand, so fühlen sie sich angenehm an, sie besitzen keine Kanten oder Ecken.