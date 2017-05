RÜCKENSCHMERZEN

Wirkstoffpflaster gegen Verspannungen

Viele Menschen leiden unter Verspannungen, insbesondere der Rücken- und Nackenmuskulatur. Um diese Schmerzen zu lindern und unangenehme Verspannungen zu lockern, werden Wirkstoffpflaster angeboten, die in Ausführungen mit und ohne Chemie erhältlich sind. Mit unterschiedlichen Formen und Farben ist für jeden Geschmack und für jede Stelle des Körpers das passende Pflaster dabei.Das Pflaster wird auf die Stelle des Körpers geklebt, wo der Schmerz verspürt wird. Durch Wärme lockert sich der Muskelbereich und der Schmerz nimmt ab. Wärmepflaster sollten ca. 12 Stunden auf der Haut sein. Die Inhaltsstoffe dieser Pflaster wirken auf Rezeptoren der Haut und sorgen somit für eine verbesserte Durchblutung. Ein weiterer Vorteil dieser Wärmepflaster ist, dass sie den Abtransport von Stoffwechselendprodukten noch einfacher machen.Oft ist es der Fall, dass der feurige Wirkstoff ?Capsaicin? in Kombination mit anderen Wirkstoffen verwendet wird. ?Capsaicin? wirkt sofort auf die Nervenfasern, welche für die Weitergabe von den Schmerzen zuständig sind. Für die etwas sensiblere Haut gibt es Pflaster, die den Wirkstoff ?Nonivamid? enthalten.Darüber hinaus gibt es Methoden, die ohne Einfluss von Chemie wirken. ?Kinesiologische Tapes? zum Beispiel, welche in verschiedenen Varianten erhältlich sind, lindern Schmerzen im Rücken- und Nackenbereich. Auch im Schulterbereich können Schmerzen dank dieser chemiefreien Methode gelindert werden.Die ?Kinesiotapes? aktivieren die Rezeptoren der Haut und somit auch die Muskeln und Gelenke. Die Tapes werden auf die gedehnte Haut geklebt, damit sich das Band bei jeder Bewegung hebt. Dabei wird die Haut mit angehoben. Dies regt die Durchblutung an. Man kann die Wirkung mit einer "leichten Massage" vergleichen.Quelle: Portal der Othopädie