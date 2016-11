Wirbelsäule - Rückenmuskulatur entscheidend

Der wohl wichtigste Teil des menschlichen Skeletts ist die Wirbelsäule. Sie besteht aus 33 Wirbelkörpern, 23 Bandscheiben und vielen Bändern. Im Inneren der Wirbelsäule verläuft das Rückenmark. Die Wirbelsäule sieht, wenn sie von der Seite betrachtet wird, wie ein doppeltes S aus. Die Hals- und Lendenwirbelsäule sind nach vorne, Brustwirbelsäule und Steißbein, nach hinten gekrümmt. Man unterteilt die Wirbelsäule in 4 Bereiche, nämlich in die Halswirbelsäule, die Brustwirbelsäule, die Lendenwirbelsäule und das Kreuzbein. Ein Bewegungssegment besteht aus 2 Wirbeln, dazwischen liegt die Bandscheibe. Weiters besteht der Wirbelkörper aus Muskeln und Bändern sowie sogenannten Zwischenwirbellöchern, aus denen die Spiralnerven austreten.Die Halswirbelsäule besteht aus 7 Halswirbeln. Die Brustwirbelsäule verfügt über 12 Wirbeln, die Lendenwirbelsäule aus 5 und das Kreuzbein ebenfalls aus 5 Wirbeln. In jedem Wirbelkörper ist das Knochenmark enthalten. Es sorgt für die Produktion roter Blutkörperchen. Die Wirbel sind unterschiedlich dick, das hat mit der Druckbelastung zu tun. In Bereichen, wie zum Beispiel dem Hals oder den Lenden, ist, sind die Wirbel dünner, die Brustwirbelsäule hingegen verfügt über dickere Wirbel, da sie starken Belastungen ausgesetzt ist. Aufgrund der ständigen Belastung ist die Wirbelsäule anfällig für Krankheiten. Ist die Muskulatur, die die Wirbelsäule stützt, schwach, hat das Rückenprobleme zur Folge.Die Rückenmuskulatur spielt daher eine große Rolle für die Funktion und die Gesundheit der Wirbelsäule. Zudem sind an der Wirbelsäule noch Bänder, die für die Stabilität sorgen. Durch eine permanente ungesunde Körperhaltung können die Bänder überdehnt werden oder verkümmern. Ein regelmäßiges Training bzw. eine ergonomische Sitzhaltung sind daher notwendig, um die Bänder und Muskeln der Wirbelsäule funktionsfähig zu halten. Die häufigste Erkrankung der Wirbelsäule ist der Bandscheibenvorfall. Teile der Bandscheibe treten aus dem Wirbelkörper hervor, der Faserknorpelring, aus dem die Bandscheibe besteht, kann reißen. Symptome eines Bandscheibenvorfalls sind Schmerzen und manchmal auch Taubheitsgefühl und Lähmungserscheinungen. Leichte Fälle werden konservativ behandelt, schwere Fälle erfordern eine Operation.