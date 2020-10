ERNäHRUNGSREGELN

Wieder entdeckt - Traditionelle Klosterheilkunde und Ernährungsregeln

Überlieferte Anleitungen und Empfehlungen zur Ernährung und zur Gesunderhaltung des Körpers aus fernen Ländern und fremden Kulturen werden seit einigen Jahren vielfach zitiert. Die traditionelle chinesische Medizin und das indische Ayurveda liegen im Trend. Dabei gibt es auch traditionelle europäische Rezepte und Methoden, bei denen es darum geht, die Gesundheit zu stärken und zu erhalten und körperliche Beschwerden mit natürlichen Mitteln zu lindern und zu heilen.In früheren Jahrhunderten wusste man in den Klöstern um die den Kräutern und Heilpflanzen innewohnenden Kräfte. Doch die Geistlichen stellten auch Regeln für eine gesunde Ernährung auf, die dazu beitragen sollte, die Körpersäfte in Harmonie zu bringen und im Gleichgewicht zu halten. In den Grundsätzen der Klosterheilkunde finden sich erstaunliche Parallelen zu asiatischen Ansätzen. So entsprechen die Körpersäfte Blut, gelbe Galle, schwarze Galle und Schleim den Elementen Luft, Feuer, Erde und Wasser. Die Nahrungsmittel wurden als wärmend, kühl, befeuchtend oder trocknend beschrieben. Vielen Lebensmitteln wurden heilende Wirkungen bei bestimmten Beschwerden zugeordnet.Bemerkenswert ist auch, dass viele Grundsätze der klösterlichen Lebensweise mit den Empfehlungen heutiger Ernährungsratgeber übereinstimmen. Da die Klöster sich zum großen Teil selbst versorgten, standen vorwiegend regionale und saisonale Produkte auf dem Speiseplan. Getreide, das Hauptnahrungsmittel, wurde stets mit dem vollen Korn vermahlen, weiter verarbeitet und als Brot oder Brei verspeist. Wenn vorhanden, gab es dazu Obst, Gemüse und Käse. Fleisch aß man nur selten, und da das Fleisch von vierfüßigen Tieren den Kranken vorbehalten war, nahm man mit Geflügel oder Fisch vorlieb. Süßigkeiten gab es nur zu Feiertagen.Beim gemeinsamen Mahl wurde geschwiegen, und man ließ sich beim Essen viel Zeit. Mönche und Nonnen nahmen frühzeitig ihr Abendessen zu sich: Auch in den Wintermonaten war der Tisch vor dem Sonnenuntergang schon abgeräumt. Die Nahrungsaufnahme war nicht gerade üppig: Man nahm ein oder zwei Mahlzeiten pro Tag zu sich.