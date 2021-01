Wie man sich bettet

Damit man am Morgen frisch ausgeruht ist, braucht man das richtige Bett. Es ist erwiesen, dass ein falsches Bett die häufigste Ursache ist, wenn man unter Schlafproblemen leidet. Es ist gar nicht so einfach, das passende Bett zu finden. Auf keinen Fall sollte man eine Matratze oder gar ein ganzes Bett, inklusive Lattenrost bestellen, ohne es vorher ausprobiert zu haben. Idealerweise kauft man das neue Bett beim Fachhändler. Dort hat man die Möglichkeit viele verschiedene Modelle auszuprobieren. Eine fachkundige Beratung findet man dort ebenfalls.Allein schon beim Gestell gibt es verschiedene Materialien, unter denen man die Qual der Wahl hat. Holz, Metall oder Boxspring werden angeboten. Dabei entscheidet der persönliche Geschmack. Die Gestelle sind meist individuell mit Lattenrost und Matratze kombinierbar, können also individuell auf die Bedürfnisse des Kunden abgestimmt werden. Beim Kauf sollte man darauf achten, dass das Bettgestell nicht zu klein ist. Während der Nacht rutscht man nach unten, dadurch sind die Füße dann im Freien. Als Faustregel gilt, Körpergröße plus 30 cm, das ist die richtige Bettlänge. Die Breite sollte mindestens 90 cm für ein Einzelbett betragen. Doppelbetten sollten mindestens 160 cm breit sein. Je breiter ein Bett ist, umso angenehmer ist der Schlaf. Um das Aufstehen zu erleichtern, sollte das Bett ca. 50 cm hoch sein.Lattenrost und Matratze bilden ein System. Nur wenn beides intakt und nicht durchgelegen ist, kann man gut schlafen. Der Abstand der Latten des Lattenrostes sollte nicht zu groß sein, da die Matratze sich durch die vorhandenen Zwischenräume drücken kann. Dadurch wird sie schneller kaputt. Welche Matratze man wählt, kommt auf die eigenen Bedürfnisse an. Ideal ist eine Mehrzonenmatratze, die sich den einzelnen Körperpartien anpasst. Ein Probeliegen in verschiedenen Schlafstellungen sollte vor dem Kauf durchgeführt werden. Gute Berater wissen, worauf es ankommt. Für den Bettenkauf sollte man sich genug Zeit nehmen, denn ein Fehlkauf durch eine zu schnelle Entscheidung kann zu Schlafproblemen führen.