KLIMAWANDEL

Wie die Gesundheit unter dem Klimawandel leidet

Australischen Studien zu folge gibt es Zusammenhänge zwischen dem derzeitigen Klimawandel und den menschlichen psychischen und sozialen Problemen. In den Klimastudien wurde erforscht, dass es, aufgrund der extremen Wetterlagen, gerade in Australien die psychischen Krankheiten wie zum Beispiel posttraumatischer Stress, Depressionen sowie Angstzustände und Drogenmissbrauch in naher Zukunft extrem zunehmen werden. Bereits heute ist bereits jeder Fünfte, in Australien lebender Mensch, von diesen klimatischen Ereignissen und deren Folgen betroffen.Weiterhin ist in der Studie zu lesen, dass die noch bevorstehenden Wetterkatastrophen bei Kindern und Jugendlichen Angstzustände auslösen können. Nachdem der Wirbelsturm Larry vor gut fünf Jahren über Australien sein Unwesen getrieben hatte, wurden jetzt erste Umfrageergebnisse ausgewertet. Somit leidet jetzt bereits schon jedes 10. Kind im Alter ab 6 Jahren an den Folgen dieser Katastrophe und reagiert mit Belastungsstörungen posttraumatischer Art.Das Brain and Mind Institute fand unter der Leitung von Prof. I. Hickie heraus, dass Gemeinden, welche abgelegen von größeren Städten liegen, sehr anfällig für diese Art der Störungen seien. Der Klimawandel und dessen Auswirkungen sind hier besonders auffällig. So stieg zum Beispiel in der ländlichen Gegend von New South Wales, nach einer langen Zeit ohne Regen (Dürreperiode) die Rate derer, die sich selbst verletzten oder gar umbrachten. Die Raten lagen etwa 8 Prozent über Normal.Durch diese Art der Studie konnte über einen relativ langen Zeitraum festgestellt werden, wie die Menschen hierauf reagieren. Kaum vorzustellen, wie sich die klimatischen Bedingungen auf die Gesundheit der Menschen auswirkt, wenn der Klimawandel immer weiter fortschreitet und sich die Naturkatastrophen häufen.Bei der Dürreperiode in Australien konnte jedoch genau diese Auswirkung auf die menschliche Psyche und Gesundheit analysiert werden. Erstaunlich war dabei, dass gerade die ländlichen Gegenden durch den Suizid und die Selbstverletzung gefährdet waren.Doch muss man mit dem Klimawandel versuchen fertig zu werden, denn wenn dieser so anhält, werden Wirbelstürme, große Dürren und Brandgefahr immer mehr zunehmen.