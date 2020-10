Wermut - bittere Medizin

Der Wermut, auch Wermutkraut genannt, gehört zu den Korbblütlern. Die Pflanze kann bis zu 60 cm hoch werden. Die Blätter und Stängel des Wermuts sind grünlich-grau und duften ziemlich stark und aromatisch. Er kommt in Eurasien und Nordafrika vor und wächst dort auf sandigen Böden. Schon in der Antike wurde Wermut als Heilpflanze verwendet. Damals bereits erkannte man, dass er den Appetit anregt, die Verdauung fördert und auch bei Kopfschmerzen hilft. Die verdauungsfördernde Wirkung kommt von den Bitterstoffen, die im Wermut reichlich enthalten sind. Das Heilkraut eignet sich auch als Gewürz, es wird fetten Speisen beigemengt.Ein bekanntes alkoholisches Getränk, nämlich Absinth, besteht zum großen Teil aus Wermut. Dieses Kraut gehört zu den Hildegardkräutern, also den Kräutern, die Hildegard von Bingen verwendete. Wermut kann in verschiedenen Formen angewendet werden. Als Tee trinkt man ihn bei Appetitlosigkeit. Dazu wird 1 Teelöffel Kraut mit einer Tasse kochendem Wasser übergossen. Nach einer Zugzeit von 5 Minuten wird der Tee abgeseiht. Getrunken wird er etwa eine halbe Stunde vor dem Essen. Eine Augenwaschung mit dem kalten Wermuttee stärkt die Sehkraft. Aber auch bei Husten, Grippe und Bronchitis wird Wermut eingesetzt. Dazu reibt man Brust und Rücken damit ein. Ein bekanntes Kurmittel ist der Wermutwein. Diese Kur ist auch als Maikur bekannt. Von dem Wein werden in den Monaten Mai bis Oktober jeden 2. Tag 2 Likörgläser voll auf nüchternen Magen getrunken. Diese Kur entschlackt, stärkt das Herz und die Abwehrkräfte.Für die Herstellung eines Essigs aus Wermut benötigt man eine Flasche Dinkelessig, in die man 2-3 Zweige Wermut steckt. Nach 14 Tagen ist der Essig zur Anwendung bereit. Vor dem Schlafen gehen oder vor jeder Mahlzeit werden 2 Teelöffel Essig in ein Glas Wasser gegeben und getrunken. Reibt man sich mit dem Wermutessig ein, hält er Stechmücken und andere Insekten fern. Wermut bekommt man als getrocknetes Kraut in der Apotheke.