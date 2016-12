Wenn die Eltern anders riechen

Manchmal ist er gleich beim Eintritt in das Zimmer wahrzunehmen, manchmal macht er sich erst bei der Umarmung bemerkbar. Fast immer aber ist er beim ersten Mal irritierend, dieser neue, dieser andere Geruch, der plötzlich von einem alten Menschen ausgehen kann. Plötzlich? Tatsächlich ändern sich die Ausdünstungen des Körpers immer mal wieder im Laufe des Lebens. Das hat etwas mit den Hormonen, mit der Lebensweise und natürlich auch mit körperlichen Aktivitäten zu tun. Im Alter ist das nicht anders. Es ist ganz natürlich, dass der Vater oder die Mutter irgendwann anders riechen, als die Kinder es in Erinnerung haben. Doch was steckt genau dahinter? Und vor allem: Was kann man tun, damit die Eltern wieder duften statt riechen?Liebevoll Ursachenforschung betreibenZunächst einmal sollte man in jedem Einzelfall abklären, wo der "alte" Geruch herkommt. So wirkt sich etwa der Konsum von Alkohol und von bestimmten Lebensmitteln negativ auf den Körpergeruch aus. Auch Medikamente, deren Einnahme in späteren Lebensjahren oft zwingend notwendig ist, können den Geruch verändern, ebenso wie übrigens auch Übergewicht. Da die Haut im Alter trockener und faltiger wird, bietet sie zudem zusätzlichen Nährboden für Bakterien. Die fühlen sich in warmen Hautfalten nämlich ganz besonders wohl.Gegen diese veränderten körperlichen Gegebenheiten hilft nur das, was schon im ganzen Leben vorher auch geholfen hat: Hygiene. Regelmäßige Körperpflege ist im Alter unablässig und sollte auf der Liste der Alltagsaktivitäten ganz weit oben stehen. Das ist umso wichtiger, als mit zunehmendem Alter der Geruchssinn etwas nachlässt. Etwa ab 55, so haben Wissenschaftler herausgefunden, nimmt die Fähigkeit zu riechen langsam ab. Das erklärt, warum ältere Menschen unangenehme Gerüche in der Wohnung oder eben auch an sich selbst oft nicht mehr so gut wahrnehmen.Probleme respektvoll und offen ansprechenNatürlich schmerzt es, wenn die eigenen Eltern von einer solchen Entwicklung betroffen sind und es mit der Körperpflege vielleicht nicht mehr so genau nehmen. Soll man das mit dem Mäntelchen der Liebe zudecken und schweigen? Besser nicht. Menschen mit unangenehmen körperlichen Ausdünstungen geraten ins soziale Abseits, sie können im schlimmsten Fall sogar darüber vereinsamen. Man sollte das Thema also liebevoll und konstruktiv angehen, um Änderungen herbeizuführen. Ein guter Ansatz wäre etwa eine Bemerkung wie: "Du riechst irgendwie anders, nimmst Du neue Medikamente?" Mit so einer Frage kann ein Gespräch in Gang kommen, dass respektvoll und sanft zum Thema Körperpflege führt.Wie aber pflegt man sich im Alter eigentlich richtig? Wer fit geblieben ist und für sich selbst sorgen kann, für den bleibt im wahrsten Sinne des Wortes eigentlich alles beim alten. Um sich das Leben einfacher zu machen und Risiken zu vermeiden, könnte aber zum Beispiel ein Klappsitz in der Dusche eingebaut werden und die Badewanne benötigt spätestens jetzt Haltegriffe. Auch die Auswahl der Pflegeprodukte könnte überdacht werden. Da die Haut trockener, dünner und verletzlicher wird, sollte man ihr Lotionen und Cremes mit feuchtigkeitsbindenden Inhaltsstoffen gönnen. Auch ein Duschgel oder Badezusatz mit neutralem pH-Gehalt ist zu empfehlen, weil sie sanfter mit der Haut umgehen als viele Schaumbäder.