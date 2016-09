Wenn Ärzte streiken

Immer mehr Berufsgruppen wollen die Arbeitsbedingungen in ihrem Bereich verbessern und höhere Gehälter erzielen. Kommt es an den runden Tischen zu keiner gütlichen Einigung, dann ist ein Streik oft das einzelne Mittel, um auf die eigenen Bedürfnisse aufmerksam zu machen. Auch viele Ärzte wollen höhere Honorare erzielen und die Bedingungen in den Krankenhäuser und Arztpraxen verbessern. Daher kommt es häufig zu Streiks. Aus diesen Arbeitsniederlegungen können jedoch Folgen resultieren, die nicht besonders positiv für die Patienten sind. In einem Krankenhaus oder einer anderen Pflegeeinrichtung ist es von zentraler Bedeutung, dass alle Pflegekräfte Hand in Hand und miteinander arbeiten. Nur dadurch kann eine lückenlose und qualitätsorientierte medizinische Versorgung der Patienten erzielt werden. Durch einen Streik der Ärzte leidet dieses Miteinander und somit auch die Qualität der Versorgung.Auch führt ein Streik unter den Ärzten nicht immer zu den gewünschten und zufriedenstellenden Ergebnissen. So zahlt sich der Streik nicht für jeden in der Pflege beschäftigten aus, wenn er seine nächste Gehaltsabrechnung in Händen hält. Daraufhin macht sich Unzufriedenheit breit, die sich auch bei der Ausübung des Berufs zeigen und negativ auswirken kann. Streiken Ärzte in den Praxen, dann entsteht eine große Versorgungslücke. Patienten, die dringend medizinisch versorgt werden müssen, stehen vor verschlossenen Türen und müssen vielleicht weite Wege in Kauf nehmen, um zu einem Mediziner zu gelangen. Experten raten den Ärzten eine eigene Gewerkschaft zu gründen, um ihre Rechte und Bedürfnisse besser durchsetzen zu können. Auch mahnen einige Fachleute an, dass vor allem die letzten Tarifabschlüsse gezeigt haben, dass eine Arbeitsniederlegung nicht unbedingt notwendig gewesen wäre. Dadurch sind Nachteile für die Patienten entstanden, die auch zu vermeiden gewesen wären. In der Zukunft ist also genau zu überprüfen, ob der Schaden für die Patienten im Rahmen gehalten werden kann. Höhere Gehälter und bessere Arbeitsbedingungen sollten langfristig anders erzielt werden. Der Streik sollte wirklich das letzte Mittel zur Durchsetzung der eigenen Ziele sein, so einige Experten in verschiedenen Interviews.