ZAHN-PROPHYLAXE

Wellness für die Zähne

Gibt es tatsächlich eine Wellness-Kur für die Zähne? Sicherlich gibt es die!Zahn-Wellness fängt mit der richtigen Prophylaxe an, denn diese ist die Basis für gesunde und schöne Zähne. Mit der richtigen Zahnprophylaxe sollte man nie zu spät beginnen, denn sie erspart viele operative Eingriffe durch den Zahnarzt.Was gehört zu einer hervorragenden Zahnprophylaxe?In allererster Linie selbstverständlich die eigene Zahnpflege mit den richtigen Mitteln, zu diesen zählen Zahncreme, Mundspülung, Zahnseide und Zahnbürste. Letztere - das hat sich nun bewahrheitet - sollte eine elektrische Bürste sein, da diese wesentlich gründlicher und effektiver reinigt als herkömmliche Zahnbürsten. Zum anderen gehören auch die jährlichen Zahnarztbesuche zur Prophylaxe dazu. Nur der Dentist vermag es, die Zähne von hartnäckigen Belägen und Zahnstein zu befreien. Eine Zahnsteinentfernung ist nicht nur für die Gesundheit der Zähne von Bedeutung, sondern gleichermaßen auch für das Zahnfleisch.Was aber tun, wenn bereits Karies entstanden ist?Unterdessen gibt es in der konventionellen Zahnheilkunde verschiedenste Methoden, die zudem auch schon so schmerzfrei und patientenfreundlich sind. Im Gegensatz zu früher bemerken Patienten von den gesetzten Spritzen kaum noch etwas, wenn diese unumgänglich sind und auch die Angst vor dem Bohrer ist fast schon unbegründet. Dank Ultraschall und Ozon ist in der Zahnmedizin viel mehr möglich. So kann man heutzutage Karies sehr schonend behandeln, ohne dass der Bohrer zum Einsatz kommen muss, jedenfalls dann, wenn die Karies noch relativ frisch ist und sich nur oberflächlich gebildet hat.HealOzone heißt die Zauberformel, welche die hartnäckige Karies schonend entfernt. Diesbezüglich werden die Kariesbakterien im infizierten Zahn beseitigt, die wichtige Zahnsubstanz bleibt jedoch erhalten. Eine solche Behandlung ist tatsächlich schmerzfrei, denn bei der HealOzone Methode wird ein starkes Oxidationsmittel angewendet, welches auf Sauerstoff basiert. Innerhalb von einer Minute werden die Kariesbakterien abgetötet. Im Anschluss daran wird der Zahn mineralisiert und somit können winzige Löcher wieder verheilen. Diese Methode ist nicht nur schmerzfrei, sondern auch frei von Nebenwirkungen.