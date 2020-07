Weitsichtigkeit - unscharf wahrnehmen

Bei der Weitsichtigkeit sieht man in der Ferne gut, hat allerdings Schwierigkeiten beim Lesen oder Verrichten feiner Arbeiten. Die Weitsichtigkeit wird auch Hyperopie genannt. Grund für die Weitsichtigkeit ist die Kürze des Augapfels. Dadurch kann kein scharfes Bild, das hinter der Netzhaut entsteht, gebildet werden. Normalerweise beträgt der Abstand zwischen Hornhaut und Netzhaut 24 mm. Bei der Weitsichtigkeit ist dieser Abstand kürzer. Die Lichtbrechung wird beeinträchtigt, die Gegenstände, die sich in der Nähe des Auges befinden, werden unscharf wahrgenommen. Eine Weitsichtigkeit muss behandelt werden, es empfiehlt sich das Tragen von Kontaktlinsen oder einer Brille. Die Brille ist allerdings praktischer, da man sie nur zu lesen oder für feine Arbeiten benötigt.Die Weitsichtigkeit merkt der Betroffene selbst, denn er muss, zum Beispiel beim Lesen, das Buch weiter weghalten. Kopfschmerzen, Ermüdung der Augen oder ein Brennen sind die Symptome. Festgestellt wird die Weitsichtigkeit vom Augenarzt. Vor der Untersuchung werden dem Patienten Augentropfen verabreicht, nur dadurch kann festgestellt werden, welche Brillenstärke man braucht. Auf dem Rezept, das der Arzt für den Optiker ausstellt, steht vor der Dioptrienzahl ein , das kennzeichnet die Weitsichtigkeit. Es ist ganz wichtig, dass die Weitsichtigkeit behandelt wird, andernfalls kann es zu schwerwiegenden Augenerkrankungen, wie dem grünen Star führen.Oft tritt eine Weitsichtigkeit im fortgeschrittenen Alter ein, man spricht von der sogenannten Altersweitsichtigkeit. Ein Problem kann die Weitsichtigkeit für Personen darstellen, die bereits eine Brille gegen Kurzsichtigkeit tragen müssen. Diese haben 2 Möglichkeiten, entweder sie wechseln die Brille, wenn sie auf nahe gelegene Gegenstände sehen müssen, oder sie lassen sich eine Brille anfertigen, die sowohl für Kurz- als auch für Weitsichtigkeit geeignet ist. Eine Brille, die die Weitsichtigkeit behandelt, muss vom Optiker angefertigt werden. Er vermisst das Auge und den Augenabstand. So bekommt der Patient eine Brille, die auf seine Bedürfnisse angepasst ist.