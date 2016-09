Weißdorn - bei Herzschwäche

Der Weißdorn gehört zu den Kernobstgewächsen. Insgesamt gibt es zwischen 200 und 300 verschiedene Arten, die auf der Nordhalbkugel wachsen. Die Heimat des Weißdorns liegt in Nordamerika. Die Pflanze kann als Strauch oder als Baum wachsen. Charakteristisch sind die glatte Rinde in den jungen Jahren, die später rissig und schuppig wird und die dornigen Äste. Er blüht meist weiß, selten Rosa. Die Blüten sind ähnlich, wie die Blüten des Apfelbaumes. Im Herbst bilden sich kleine Früchte, die fälschlicherweise Beeren genannt werden, dabei handelt es sich jedoch um Apfelfrüchte. Die Früchte sind meistens orange oder rot, nur selten gelb, schwarz oder blau. In ihnen befinden sich bis zu 5 Kerne, das Fruchtfleisch ist mehlig und trocken.Als Heilpflanze findet der Weißdorn bei Herzschwäche Anwendung. Er wirkt beruhigend, fördert die Durchblutung und erweitert die Gefäße. Er enthält neben Crataegutsäure noch ätherische Öle, Kalium, Calcium, Saponin, Fructose und Gerbstoffe. Diese Inhaltsstoffe wirken auch bei Schlaflosigkeit, Beschwerden in den Wechseljahren, Schwindel, Angina Pectoris, Arteriosklerose und Erschöpfungszuständen. Vom Weißdorn werden die Blüten, die Blätter und die Früchte verwendet. Gesammelt werden die Blüten im Mai und Juni, die Blätter sammelt man zwischen Mai und September, die Früchte werden im August und September geerntet.Wahlweise wendet man Weißdorn als Tinktur, Tee oder Fertigpräparat aus der Apotheke an. Für den Tee benötigt man Blüten oder Blätter, die mit kochendem Wasser übergossen werden. Nachdem der Tee 10 Minuten gezogen hat, wird er abgeseiht und in kleinen Schlucken getrunken. Täglich kann man bis zu 3 Tassen Tee trinken. Bei einer Kur mit Weißdorntee ist es nicht notwendig, eine 6 wöchige Therapiepause einzulegen, wie es bei anderen Heilkräutern empfohlen wird. Eine Tinktur kann man selbst herstellen, indem man die Früchte zerstößt und sie mit Weingeist aufgießt. Nachdem die Mischung zwischen 2 und 6 Wochen gezogen hat, kann sie abgeseiht werden. Man nimmt davon 3-mal täglich zwischen 10 und 50 Tropfen davon ein, um das Herz zu stärken.