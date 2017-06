Weihrauch - Räucher und Heilmittel

Weihrauch ist das Harz des Weihrauchbaumes. Seine Farbe ist braun-gelb oder rötlich-braun. Gewonnen wird es, indem der Stamm und Äste des Baumes angeschnitten werden, eine klebrige weiße Flüssigkeit tritt aus. Danach wird diese Flüssigkeit an der Luft getrocknet. Die Ernte dauert mehrere Monate, sie beginnt im April. Das Erste gewonnenen Harz ist minderwertig, die Ernte 3 Wochen später hat eine bessere Qualität. Schon die alten Ägypter kannten die Wirkung des Weihrauchs, er wurde als Räuchermittel und Heilmittel verwendet.Es ist erwiesen, dass Weihrauch antibakteriell wirkt. Schon in alten Schriften wurde die Wirksamkeit erwähnt. Eingesetzt wurde Weihrauch damals bei Rheuma, Bronchitis, Asthma, Entzündungen im Darmbereich sowie Hautkrankheiten. Wissenschaftler haben auch herausgefunden, dass Weihrauch bei Neurodermitis, multipler Sklerose und bei Hirntumoren eine lindernde Wirkung hat. Unter den rund 80 Substanzen, die im Weihrauch enthalten sind, ist es die Boswelliasäure, die entzündungshemmend wirkt. Weihrauch hat viele Vorteile gegenüber anderen Medikamenten. Er ist ein Naturprodukt und wächst immer wieder nach und es ist bestätigt, dass es kaum oder gar keine Nebenwirkungen gibt. Der Behandlungserfolg kann bis zu 1 Jahr anhalten.Im Weihrauch ist nur etwa 1 % Boswelliasäure enthalten. Chemikern ist es gelungen, andere Substanzen, die im Weihrauch enthalten sind, in Boswelliasäure umzuwandeln. Somit können aus 1 Kilo Harz rund 80 Gramm der Säure gewonnen werden. Gegen Entzündungen im Magen-Darm-Bereich wird der Weihrauch als Kapsel oder als Tablette eingenommen. Weihrauchsalben lindern Schmerzen im Bereich der Muskeln und Gelenke. Die schmerzlindernde Wirkung setzt nicht sofort nach Einnahme ein. Erst nach 4 Wochen wirkt der Weihrauch. Patienten, die an akuten Schmerzen leiden, müssen daher Schmerzmittel einnehmen, bis die Wirkung von Weihrauch einsetzt. Nach Ablauf dieser 4 Wochen kann das herkömmliche Schmerzmittel langsam reduziert werden. Das soll allerdings in Absprache mit dem behandelnden Arzt geschehen. Ebenso sollte man den Arzt über die Einnahme von Weihrauch informieren.