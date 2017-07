Wegrauke - schleimlösendes Heilkraut

Als Unkraut wächst die Wegrauke in Gärten und in Feldern. Dieses sogenannte Unkraut ist jedoch eine Heilpflanze. Sie kann bis zu 70 cm hoch werden, ihre Blütentrauben tragen kleine, gelbe Blüten mit je 4 Blütenblättern. Die Wurzeln können eine Tiefe bis zu 20 cm erreichen. Von ihrem Aussehen ähnelt sie dem echten Eisenkraut, daher wird sie oft als gelbes Eisenkraut bezeichnet. Sie blüht zwischen Mai und August, die Samen sind in Schoten. Die Vermehrung erfolgt durch das Verschleppen der Schoten oder auch der ganzen Pflanze. Die Wegrauke liebt sonnige Standorte, vorzugsweise in nährstoffreichen Böden.In der heutigen Zeit ist die Wegrauke als Heilkraut eher unbekannt, früher jedoch war sie fixer Bestandteil der Volksheilkunde. Sie enthält Gerbsäure und Vitamin C. Von der Wegrauke werden sowohl die Blätter als auch die Samen verwendet. Junge Blätter und Triebe dienen als Gewürz für Salate und Gemüse. Die Samen haben ein senfartiges und würziges Aroma. Diese können im getrocknetem und pulverisiertem Zustand wie Senfpulver verwendet werden. Die Wegrauke ist auch unter dem Namen Sängerkraut bekannt, da sie hilft, Stimmbandentzündungen, wie sie oft bei Sängern auftreten, zu lindern. Das Kraut sollte nur frisch verwendet werden, damit die Inhaltsstoffe erhalten bleiben.Für einen Tee benötigt man 2 Teelöffel Kraut, das man mit kochendem Wasser aufgießt. Nach 5 Minuten seiht man den Tee ab. Da die Wegrauke eine schleimlösende Wirkung hat, wird sie bei Erkrankungen der Atemwege und Husten eingesetzt. Man sollte allerdings maximal 4 Tassen Tee pro Tag trinken, da eine Überdosierung zu Herzrhythmusstörungen führen kann. Als Gurgellösung bei Halsschmerzen wird die Wegrauke gerne eingesetzt, genauso wie bei Magenschwäche, Heiserkeit und Verstopfung. Aus den Blättern kann nicht nur Tee, sondern auch Aufgüsse, Hustensaft und Tinkturen hergestellt werden. Vor einer Behandlung mit Wegrauke sollte der Arzt befragt werden. Auf eine Behandlung der Kinder mit Wegrauke soll verzichtet werden.