Wasserbett - bequem und gesund

Wasserbetten genießen den Ruf, dass sie gut für den Rücken sind, da sie sich der Körperform individuell anpassen. Rückenschmerzen und Durchblutungsstörungen in der Nacht sind durch ein Wasserbett vermeidbar. Es gibt 2 Systeme von Wasserbetten, die Hardside- und die Softsidebetten. Der Unterschied liegt am benötigten Rahmen. Die Hardsidematratze braucht einen Rahmen, die Softsideausführung ist für jedes Bett geeignet, da sie frei steht. Für Allergiker ist ein Wasserbett ideal, da das Vinyl mit einem feuchten Tuch abgewischt werden kann.Ein gutes Wasserbett lässt sich auf das Gewicht und die Schlafpositionen einstellen. Eine schwerere Person braucht ein härteres Wasserbett. Die Matratzen sind beheizbar, das ist für Personen ideal, die an Arthritis oder Rheumatismus leiden. Viele möchten im Schlafzimmer eine niedrige Raumtemperatur haben, das Bett soll jedoch warm sein. Hat man ein Wasserbett, kann man sich in das vorgewärmte Bett legen. In einem Wasserbett fühlt sich der Körper leichter an, vergleichbar ist das, als wenn man sich in einem Schwimmbad bewegt. Das schont die Gelenke und entlastet die Wirbelsäule.In Krankenhäusern und Reha-Kliniken werden Wasserbetten verwendet. In Altenheimen oder geriatrischen Stationen sind Wasserbetten Standard. Gerade alte und bettlägrige Personen neigen dazu, wund zu liegen. Das verhindert ein Wasserbett. Die speziellen Betten verändern die Härte automatisch und in regelmäßigen Abständen, sodass das wund liegen verhindert wird. Wer sich für ein Wasserbett entscheidet, tut Gutes für seine Gesundheit. Rückenprobleme, unter denen beinahe jeder leidet, werden gelindert. Wasserbetten gewähren auch einen ruhigen Schlaf, der ebenfalls für die Gesundheit förderlich ist. Viele haben Bedenken, dass ein Wasserbett ähnliche Auswirkungen hat, als wenn man über einer Wasserader schläft. Das ist nicht der Fall, denn bei einer Wasserader handelt es sich um ein fließendes Wasser. Eine Wassermatratze ist schwerer als eine Normale, das hat keinen Einfluss auf die Statik des Bodens. Es gibt also keinen Grund, auf die Anschaffung eines Wasserbetts zu verzichten.