GEDäCHTNIS

Was tun, wenn das Gedächtnis nachlässt?

Nicht nur das Alter ist für ein schlechteres Gedächtnis verantwortlich, auch bei jüngeren Menschen kommt es vor, dass sie etwas vergessen. Diese Gedächtnisschwankungen hängen unter anderem von der Tageszeit und der körperlichen Verfassung ab. Das Kurzzeitgedächtnis und das Langzeitgedächtnis sind hiervon betroffen und unterliegen Schwankungen. Doch kann man hiergegen etwas unternehmen. Wer sein Gedächtnis regelmäßig trainiert, kann die Leistung verbessern und erhalten.Mit ein paar kleinen Übungen kann die Leistung des Gehirns gesteigert werden und das Gedächtnis bleibt erhalten.Hier ein paar kleine Übungen:Übung Nr. 1:Um fit zu bleiben und gute Leistungen zu erbringen benötigt unser Gehirn Sauerstoff. Wer regelmäßig Sport treibt, fördert die Durchblutung des gesamten Organismus und bewirkt, dass das Gehirn regelmäßig mit viel Sauerstoff versorgt wird. Doch keine Angst, man muss nicht gleich einen Marathon laufen, um dem Gehirn den benötigten Sauerstoff zu verabreichen. Spaziergänge oder Rad fahren reichen hier vollkommen aus.Übung Nr. 2Der Stoffwechsel sollte angeregt werden. Hierfür sollte man dem Körper wichtige Vitamine, Spurenelementen und Mineralien zuführen. Vollkornprodukte und Müsli eignen sich hier hervorragend dafür.Übung Nr. 3:Die Wasserzufuhr spielt eine große Rolle bei unserem Gedächtnis. Wer viel trinkt, hält somit sein Gehirn leistungsstark. Pro Tag sollte ein Erwachsener mindestens zwei Liter Flüssigkeit zu sich nehmen. Bevorzugterweise sollte dies Wasser oder ungesüßter Tee sein. Auf alkoholhaltige Getränke ist weitestgehend zu verzichten.Übung Nr. 4:Das Gehirn kann sich nur im Schlaf gut erholen. Aus diesem Grunde sollte man ausreichend schlafen. Denn nur wer genügend schläft, kann auch geistig fit sein.Übung Nr. 5Regelmäßig ein gutes Buch lesen. Hierbei kommt es nicht so sehr auf den Inhalt an, gleich ob sie ein Fan von Kriminalromanen sind oder lieber einen romantischen Roman bevorzugen, lesen ist immer wichtig und hält die grauen Zellen in Schwung. Die Tageszeitung informiert einen zusätzlich noch neben dem Lesen, über wichtige Informationen in der Region und der Welt.Übung Nr. 6Kniffelige Kreuzworträtsel helfen ebenfalls dabei, die Gedächtnisleistung zu erhalten. Ebenso wie ein geselliges Kartenspiel. Hierbei muss ebenfalls konzentriert nachgedacht werden und Spielstrategien entwickelt werden. Beides fördert das Gehirn und das Gedächtnis.Als Abschluss sei noch gesagt, wer sein Gedächtnis fördert, sollte ihm jedoch auch einmal eine kleine Auszeit gönnen. Yoga kann hier helfen, einmal abzuschalten und den Stress zu vergessen. Anschließend ist das Gehirn wieder leistungs- und aufnahmefähig.