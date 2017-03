Was der Körper über die Seele verrät

Psychocoach Andreas Winter kennt die tiefen Ursachen vieler Erkrankungen"Nenn mir Deine Krankheit und ich sage Dir, was Dich quält". So lautet der Titel eines Kapitels in dem Ratgeber "Ant-Aging. Warum es so einfach ist, jung zu bleiben" (Mankau-Verlag, Murnau, 14.95 Euro). Darin verfolgt der Psychocoach und Autor Andreas Winter aus Iserlohn die Theorie, dass das Altern mehr von der Seele als vom Körper bestimmt wird. Da seelische Vorgänge vom Menschen bewusst beeinflusst werden können, so der Gedanke weiter, ist es möglich, das Altern deutlich hinauszuzögern und in gewisser Weise sogar zu unterbinden.Winter ist überzeugt, dass viele ernste Krankheiten eine Ursache haben, die in seelischen Verletzungen wurzeln. Wenn diese Wurzeln erkannt und aktiv seelisch bearbeitet werden, so die Theorie, gibt es Heilungschancen, die jenseits der Schulmedizin liegen. Winter führt in seinem Buch das Beispiel einer 60-jährigen Frau an, die mit Herzbeschwerden in seine Praxis kam. Ihre nächtlichen Panikattacken und Anfälle von Angina Pectoris waren so häufig geworden, dass ihr Ehemann sich gar nicht mehr um sie kümmerte, sondern beim ersten Anzeichen bereits den Krankenwagen rief. Genau das, so sollte sich herausstellen, war das Problem. Die Frau fühlte sich von ihrem Ehemann nicht mehr geliebt, ihr Herz war zunächst im übertragenen, dann im wortwörtlichen Sinne "unterversorgt". Erst, als dieser Zusammenhang in langen Gesprächen klar wurde, fand die Patientin die Kraft, ihren Ehemann mit ihren Gefühlen zu konfrontieren. Das Paar fand in der Folge eine neue Nähe zueinander; weitere Herzanfälle blieben aus.Auf ähnliche Weise analysiert Winter auch einen Fall von Prostatakrebs, der sich als unbewusste Selbstbestrafung wegen unerwünschter sexueller Bedürfnisse erweist. Die Bewusstmachung dieses Zusammenhangs und der daraus resultierende neue Umgang mit dem eigenen Wünschen sollen zur Heilung des Patienten geführt haben. Der sogenannte PSA-Wert, der für ein Prostatakarzinom eine hohe Aussagekraft besitzt, sank laut Winter bei diesem Patienten von "alarmierenden 22Mikrogramm pro Milliliter Blut auf nahezu unverdächtige acht Mikrogramm".