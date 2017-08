Warum Sex gesund und schön macht

Dass Sex zu einer Partnerschaft zwischen zwei Menschen gehört und diese sogar bereichern kann, ist ja kein Geheimnis mehr. Dass das Liebesspiel aber auch dazu beitragen kann, gesünder und schöner zu werden, wissen viele Menschen nicht. So bestätigen sogar wissenschaftliche Studien, dass eine leidenschaftliche Liebesnacht wahre Wunder bewirken kann.Nette Stunden mit dem Partner wirken belebend auf Körper und Seele. Meistens ist es so, dass die Partner sich fühlen, als würden sie auf Wolken gehen. Die Welt und das eigene Leben werden als harmonisch empfunden. Zufriedenheit und Glück machen sich breit. Grund dafür ist ein Cocktail aus verschiedenen Hormonen, die im Körper beim Sex freigesetzt werden. Diese beflügeln nicht nur, sondern sind in der Lage, die eigene Gesundheit spürbar anzukurbeln und zu verbessern. Eine Tatsache, die die Wissenschaft inzwischen belegen konnte, ist, dass Sex den Körper jung halten kann.Eine schottische Universität fand heraus, dass das regelmäßige Vergnügen im Bett bei Paaren dazu führt, dass diese bis zu sieben Jahre jünger aussehen. Wer dreimal in der Woche romantische Stunden in trauter Zweisamkeit genießt, kann sich sogar bis zu zehn Jahre jünger fühlen und sieht auch so aus. Grund dafür ist, dass der Körper beim Liebesspiel imstande ist, Vitalstoffe leichter aufzunehmen. Auch Stresshormone werden leichter abgebaut.Auch für das Immunsystem hält Sex eine positive Wirkung bereit. Wissenschaftlich konnte belegt werden, dass Personen, die häufig Sex haben, seltener krank werden. Auch sonst zeigt sich das Immunsystem dieser Paare stets von seiner besten Seite. Noch ist sich die Wissenschaft nicht sicher, warum Sex diese positive Wirkung auf das Immunsystem ausstrahlen kann. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass der Austausch von fremden Körperflüssigkeiten dafür zuständig ist, dass das eigene Abwehrsystem trainiert wird.Eine zweite These besagt, dass die beim Sex ausgeschütteten Glückshormone, die auf der Gegenseite vorhandenen Stresshormone besiegen. Die Liste der Gründe, warum Sex jung und schön halten kann, ließe sich noch beliebig fortsetzen. Auf jeden Fall haben glückliche Paare keine Schäden zu erwarten, sondern tun beim Liebesspiel sogar noch etwas Gutes für ihren Körper.