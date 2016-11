ERKäLTUNG

Warum die Bezeichnung Erkältung irreführend ist

Wenn der Hals kratzt und die Nase läuft, hat das mit Kälte nicht wirklich etwas zu tun. Vielmehr sind es Rhinoviren, die erfolgreich die Schutzbarrieren des Organismus überwunden haben und geschwollene Schleimhäute und andere Symptome verursachen. Dass triefende Nasen uns vorrangig in den Wintermonaten plagen, hat auch nichts mit den niedrigen Temperaturen zu tun. Es ist nämlich die kräftige UV-Strahlung der Sonne, die im Sommer eine antivirale Wirkung ausübt. Bei schmuddeligem Wetter dagegen können die Viren sich aufgrund der seltenen Sonnenstrahlung und ihrer Kraftlosigkeit ungehemmt vermehren.Das Kribbeln in der Nase ist untrügliches Zeichen dafür, dass die Abwehr des Körpers bereits voll im Gang ist. Die durch trockene Heizungsluft bereits geschädigten Schleimhäute haben den Erregern jedoch kaum etwas entgegen zu setzen. Wer glaubt, seiner Immunabwehr nun mit einem Saunabesuch auf die Sprünge helfen zu können, irrt: statt einer Stärkung im Kampf gegen die Viren setzt man sich damit einer erheblichen körperlichen Belastung aus. Der langfristige Prozess der Abhärtung in der Sauna funktioniert nur bei einem gesunden Organismus.Bei einem Schnupfen zeigen die Schleimhäute, warum sie zu Recht so genannt werden. Lange galt es als medizinisch richtig, sich des Sekrets durch heftiges Schnäuzen ins Taschentuch zu entledigen. Heute wird genau das Gegenteil empfohlen, denn beim allzu heftigen Naseputzen können Krankheitserreger in die Nebenhöhlen oder ins Mittelohr gepresst werden. Auch, wenn es als wenig gesellschaftsfähig erscheint - wer nicht möchte, dass sich aus einem Schnupfen weitere Komplikationen ergeben, fährt besser damit, seine Nase hochzuziehen.Übrigens braucht man sich nicht aus Angst vor Ansteckung von seinem schniefenden Partner fernhalten. Wissenschaftler weisen sogar darauf hin, dass Küssen eine ähnliche Wirkung auf das Immunsystem hat wie eine Schutzimpfung. Als weitere vorbeugende Maßnahmen gegen Schnupfen, die jedoch vielleicht nicht ganz soviel Spass machen, wird empfohlen, seine Schleimhäute regelmäßig feucht zu halten und durch Bewegung im Freien seine Abwehr zu trainieren.