Vorsorgeuntersuchung bei Männern -Lebensqualität erhalten

Wie Studien beweisen, nehmen die Menschen beiderseitigen Geschlechts das Thema Vorsorgeuntersuchung viel zu selten wahr. Dabei werden sie von den Krankenkassen bezahlt und stehen einem Patienten ab einem gewissen Alter auch zu. Doch gerade Männer drücken sich recht häufig vor den so wichtigen Vorsorgeuntersuchungen. Frei nach dem Motto: "Mir fehlt doch nichts." Häufig sind es jedoch auch Männer, die erst den Arzt aufsuchen, wenn nichts mehr geht und die Symptome bereits so stark sind, dass sie nicht mehr auf den Beinen bleiben. Oftmals ist es jedoch dann zu spät und die Erkrankung ist dann lebensbedrohlich.Eines der besten Beispiele für den Mangel an Vorsorgebereitschaft des männlichen Geschlechts ist der Prostatakrebs. Früh genug erkannt würde er einen weitaus weniger gefährlichen Verlauf nehmen. Jedoch wird er oftmals viel zu spät entdeckt und nimmt dadurch einen gefährlichen und schmerzhaften Verlauf, der das Leben bedroht. Doch neigen gerade die hart gesottenen Kerle dazu, erst den Arzt aufzusuchen, wenn die Schmerzen und Beschwerden so schlimm werden, dass diese nicht mehr auszuhalten sind. Oftmals ist es dann leider zu spät.Hingegen kann eine rechtzeitige Vorsorgeuntersuchung lebensbedrohliche Krankheiten wie zum Beispiel ein heranwachsender Tumor rechtzeitig erkannt werden. Dies hat zur Folge, dass bei einer Früherkennung einer Krankheit die Heilungschancen wesentlich höher sind, als die, die viel zu spät entdeckt werden.Umfragen haben gezeigt, dass Männer für bestimmte Erkrankungen eher anfällig sind als Frauen. Dies ist auf eine eher ungesunde Lebensweise zurückzuführen. Tendenziell haben Männer einen höheren Zigarettenkonsum und trinken in der Regel mehr Alkohol als Frauen. Probleme mit der Leber und Lungenkrebs können die Folge hiervon sein. Dies beweist bereits die Sterblichkeitsrate bezüglich der Leber- und Lungenerkrankungen. Diese besagt, dass etwa doppelt so viele Männer an den Krankheiten sterben als Frauen.Demnach sollte jeder Mensch mit seinem Körper gesundheitsbewusster umgehen und auf eine gesunde Ernährung und ausreichend Sport achten. Wer dann auch noch regelmäßig zu den empfohlenen Vorsorgeuntersuchungen geht, hat gute Chancen dass die Erkrankungen des Körpers frühzeitig entdeckt werden und die Heilungschancen bezüglich lebensbedrohlicher Erkrankungen steigen.