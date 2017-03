Vorsicht bei Wunderheilung

Wer an einer schweren Krankheit leidet, ist offen für alle möglichen Therapieformen. Wunderheiler machen ein großes Geschäft, da viele Menschen um ihre Gesundheit besorgt sind. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, wie einem suggeriert wird, seine Krankheit besiegen zu können oder lange seine Gesundheit zu erhalten. Es ist erwiesen, dass besonders Frauen ab etwa 45 Jahren auf diese esoterischen Heilmethoden ansprechen. Es ist jedoch aufzupassen, dass man durch die Suche nach Hilfe nicht in einer Sekte landet. Eine alternative Behandlungsmethode, wie sie oft von unseriösen Esoterikern versprochen wird, führt meist dazu, dass die schulmedizinische Behandlung abgebrochen wird.Auch der finanzielle Aspekt darf bei sogenannten Wunderheilern nicht außer Acht gelassen werden. Die Sitzungen kosten eine Menge Geld. Der Patient wird hingehalten, ein Ende der Behandlung wird ihm nicht gesagt, ebenso gibt es kein nachvollziehbares Ziel, damit wird der Patient abhängig gemacht. Ebenfalls machen sich die Wunderheiler es zunutze, dass der Patient das Vertrauen in die Schulmedizin verloren hat. Ernsthafte Krankheiten werden dann nur auf der Ebene der versprochenen Wunderheilung behandelt. Eine Wirkung ist wissenschaftlich nicht erwiesen, jedoch kann ein sogenannter Placeboeffekt eintreten.Möchte man sich nicht nur auf die Schulmedizin verlassen, so gibt es genug andere, wirkungsvolle Methoden sich behandeln zu lassen. Die traditionelle chinesische Medizin ist ein Bereich, bei der Behandlungsmethoden angewendet werden, die bereits seit Jahrhunderten bekannt und erfolgreich sind. Bei der Wahl des Arztes muss man darauf achten, dass der Heilpraktiker auch eine dementsprechende Ausbildung genossen hat. Entgegen den Wunderheilern versprechen seriöse Heilpraktiker nie eine vollständige Heilung einer schweren, von der Schulmedizin als unheilbar eingestuften Krankheit. Natürlich können alternative Heilmethoden angewendet werden, jedoch ist es ratsam, sich mit dem behandelnden Arzt abzusprechen. Er kennt auch Kollegen, die auf diesen Bereich spezialisiert sind, und wird dem Patienten eine dementsprechende Empfehlung geben. Ebenfalls bietet die Naturheilkunde Unterstützung bei Krankheiten.