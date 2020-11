KARTOFFELN

Von vielen treu geliebt - die Kartoffel, mit heilender Wirkung

In der Naturheilkunde kennt sie jeder, die klassischen Kartoffelwickel. Ob warm oder kalt die Kartoffelwickel können gesundheitliche Beschwerden lindern und heilen helfen. Ein sehr häufig durch den Alltagsstress bedingtes Leiden ist die Nackenverspannung. Hier können warme Kartoffelwickel oder Auflagen kleine Wunder vollbringen. Hierfür benötigt man vier ungeschälte Kartoffeln. Diese werden in einem Topf mit Wasser auf dem Herd weich gekocht. Die gekochten Kartoffeln werden dann in ein Geschirrhandtuch eingewickelt. Vorzugsweise sollte man zwischen Geschirrhandtuch und Kartoffeln noch ein Küchenkrepp legen, damit man anschließend nicht das Handtuch entsorgen muss. Die Ränder des Küchenhandtuchs können dann noch mit Klebeband zugeklebt werden. Dies hat den Nebeneffekt, dass die Kartoffelstückchen nicht herausfallen können. Jetzt zerdrückt man die, sich in dem Geschirrhandtuch befindlichen Kartoffeln. So kann die Wärme sich besser verteilen. Jetzt kann der Kartoffelwickel auf die schmerzende Stelle im Nackenbereich aufgelegt werden. Doch Vorsicht, vor Auflage des Kartoffelwickels sollte in jedem Falle die Temperatur des Wickels überprüft werden. Verbrennungsgefahr!!!!Einmal aufgelegt entfaltet der Wickel sofort seine Wirkung. Er löst durch seine lang anhaltende und tiefe Wärme die Muskulatur, der Körper kann sich wieder entspannen. Ein Kartoffelwickel sollte mindesten für zwanzig bis dreißig Minuten aufgelegt werden. Alternativ kann auch hier eine Fangopackung aus der Apotheke helfen.Jedoch können auch noch andere Arten von Wickel hilfreich sein. Wer vom Alltag erschöpft und müde ist, kann sich mit einem feuchten, jedoch noch warmen Leberwickel helfen. Hierfür benötigt man wieder ein Geschirrhandtuch. Diese tränkt man dann in den noch warmen Schafgarbentee. Nach dem Auswringen wird das feuchte Geschirrhandtuch auf den Oberbauch gelegt und mit einem Handtuch fest an den Körper gewickelt. Diese Art von Wickel, auch gerne Leberdusche genannt, fördert die Entgiftung des Körpers, regt die Verdauung an und fördert die Durchblutung. Die Müdigkeit und die Erschöpfung werden bei regelmäßiger Anwendung schwingen.Kalte Kompressen können hingegen in den Sommermonaten Erleichterung verschaffen. Wer unter Kopfschmerzen leidet, sollte einmal eine kalte Kompresse ausprobieren. Hierfür wird ein Waschlappen mit kaltem Wasser getränkt und ausgewrungen. Anschließend wird er auf die Stirn gelegt. Die hierdurch entstehende Kälte wird noch durch ein paar Tropfen Pfefferminzöl verstärkt. Diese Art der kalten Kompresse hilft den Kopfschmerz zu lindern und verschafft dem Körper die nötige Kühlung.