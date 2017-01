SAUERSTOFFTHERAPIE

Vitale Notwendigkeit Sauerstoff

Der Körper benötigt Sauerstoff. Und nur wenn eine optimale Versorgung mit Sauerstoff gewährleistet ist, kann der Körper auch perfekt funktionieren. Schon nach vier Minuten Sauerstoffentzug ist es dem menschlichen Gehirn nicht mehr möglich, zu arbeiten. Sauerstoff ist aber nicht nur wichtig. Mit ihm können auch Leiden behandelt werden.Sauerstoff im menschlichen KörperDer Sauerstoff wird im Körper durch die roten Blutkörperchen transportiert. Sie sorgen also dafür, dass die Arterien, Muskeln und das Gewebe mit Sauerstoff versorgt werden. Durch den Stoffwechsel wird anschließend aus dem Sauerstoff Energie und Wärme gewonnen.Mit zunehmendem Alter kann es allerdings zum Sauerstoffmangel kommen. Dies ist kaum beeinflussbar und hängt mit dem herkömmlichen Alterungsprozess des Körpers zusammen. Weitere Faktoren, die einen Sauerstoffmangel begünstigen, sind Übergewicht, großer und lang anhaltender Stress, unzureichende Bewegung, Umweltschäden und Krankheiten, wie etwa Asthma und Bronchitis.Die WirkungSauerstoff ist in erster Linie für den Menschen wichtig zum Überleben. Denn ohne Sauerstoff kann der Mensch nicht leben. Alle lebenden Organismen benötigen Sauerstoff. Doch der wichtige Sauerstoff kann noch mehr. Mit einer Sauerstofftherapie kann der gesamte Organismus behandelt werden. Dabei wirkt sich der Sauerstoff auf verschiedene Bereiche sehr positiv aus. So können zum Beispiel die konditionelle Fitness gesteigert und Stressfolgen vermindert werden. Auch im Bereich Anti Aging ist Sauerstoff eine wahre Wunderwaffe. Atemwegserkrankungen, Kreislaufprobleme und Durchblutungsstörungen können ebenfalls behandelt werden.Die SauerstofftherapieDie Sauerstofftherapie wurde vom Dresdner Physiker Prof. Dr. Manfred Ardenne entwickelt.Bevor mit der Therapie begonnen wird, nimmt der Patient eine Mischung aus Vitaminen und Mineralien ein. Durch diese Stoffe werden die Aufnahme des Sauerstoffs in den Zellen und die anschließende Nutzung des Sauerstoffs verbessert. Anschließend wird dem Patienten eine Atemmaske aufgesetzt, über welche ein Sauerstoffgemisch zugeführt wird. Das Sauerstoffgemisch besteht aus Luft und angereichertem Sauerstoff. Eine tägliche Behandlung von ca. zwei Stunden ist durchzuführen. Während der Therapie wird ausreichend Bewegung verordnet. Geeignete, begleitende Sportarten sind zum Beispiel Schwimmen, Rad fahren, oder Walken.