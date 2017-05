Virusinfektion - Hygiene beachten

Viren sind Krankheitserreger, die sich im Körper Wirtszellen suchen, darin eindringen und sich so vermehren können. Es gibt unterschiedliche Methoden, wie Viren in den Körper gelangen, zum Beispiel durch Tröpfcheninfektion, über die Nahrung, durch offene Hautstellen oder durch eine Schmierinfektion. Sie geraten in die Blutbahn und vermehren sich, wenn sie ihr Zielorgan gefunden haben. Die Wirtsphase muss über einen eigenen Stoffwechsel verfügen, damit sich die Viren im Körper vermehren können. Nicht jede Virusinfektion hat eine Erkrankung zur Folge, es spielen viele Faktoren eine Rolle. Ist das Immunsystem geschwächt, ist die Gefahr groß, an einer Virusinfektion zu erkranken.Die Symptome einer Virusinfektion sind unterschiedlich, es kommt auf die Art des Virus an. Viren können grippale Infekte, Durchfall, Atemweginfekte oder Bindehautentzündungen hervorrufen. Zu den bekanntesten Virusinfektionen gehören Windpocken, HIV, FSME, Hepatitis, Kinderlähmung und Grippe. Festgestellt werden kann die Virusinfektion durch eine Blutuntersuchung. Der Arzt stellt dabei auch fest, ob die Erkrankung akut ist, oder die Infektion schon einige Zeit zurückliegt. Nicht immer ist eine Blutuntersuchung notwendig, denn einige Infektionen zeigen sich durch äußere Symptome, wie ein Hautausschlag, der bei Röteln, Windpocken und Masern vorkommt.Meist werden bei Virusinfektionen die Symptome behandelt, denn Antibiotika helfen nur bei Infektionen, die durch Bakterien hervorgerufen werden. Bei Grippe oder einem grippalen Infekt muss der Patient das Bett hüten. Gegen Schmerzen und Fieber verschreibt der Arzt Medikamente. Inhalationen und das Lutschen von Bonbons oder Lutschtabletten lindert die Beschwerden im Hals. Bei Schnupfen werden Nasensprays angewendet, die ein Abschwellen der Nasenschleimhaut fördern. Wichtig ist es, dass der Patient viel Flüssigkeit zu sich nimmt, vorzugsweise sollten das Tees, Wasser oder verdünnte Fruchtsäfte sein. Vermeiden kann man eine Virusinfektion nur zum Teil, man sollte den Kontakt mit erkrankten Personen vermeiden. Hygiene ist wichtig, man sollte sich sofort die Hände waschen, wenn man dennoch mit einer kranken Person in Kontakt gekommen ist.