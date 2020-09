NATURHEILMITTEL

Verlässliche Einschlafhilfen der Natur

Viele Menschen leiden darunter, wenn im November die Sonne wieder früher untergeht und die Nächte wieder unweigerlich länger werden. Dunkelheit und trübes, nass-kaltes Regenwetter schlagen heutzutage vielen Menschen immer wieder auf das Gemüt. Doch ¬können auch ¬Stress, Liebeskummer oder andere Sorgen dem Menschen ganz schön zu schaffen machen. Meistens führen diese Probleme dann zu Schlafstörungen. Das Einschlafen sowie das Durchschlafen werden dann zur Qual. Zu Beginn der eigentlich so erholsamen Schlafphasen können die Gedanken nicht abgeschaltet werden, das Einschlafen wird oftmals um Stunden verzögert. Endlich eingeschlafen wacht man immer wieder auf und fühlt sich am nächsten Tag abgeschlagen, müde und schlapp. Betroffene können in der Apotheke mit vielen frei verkäuflichen Medikamenten den Schlafstörungen Abhilfe schaffen. Doch muss es gleich Chemie sein, mit der man die Schlafstörungen behandelt. Mutter Natur bietet hier eine Fülle an Heilpflanzen, die auf sanfte Art und Weise bereits seit Generationen die Einschlafstörungen behandeln und beheben.So ist zum Beispiel Johanniskraut bekannt für seine beruhigende und aufhellende Wirkung. Jedoch können die Wirkstoffe des Johanniskrauts mit anderen Medikamenten reagieren und deren Wirkung wiederum herabsetzen. So soll Johanniskraut nicht zusammen mit der Antibabypille angewandt werden, da hier die Möglichkeit besteht, dass die verhütende Wirkung herabgesetzt wird.Wer zusätzlich zu den Schlafstörungen auch unter einer inneren Unruhe oder gar Angstzuständen leidet, der kann in dem Baldrian eine verlässliche Hilfe finden. In keinem Falle sollte jedoch der Baldrian mit Alkohol oder anderen Schlafmitteln eingenommen werden, da auch hier Wechselwirkungen die Folge sind.Weiterhin bekannt als sehr zuverlässiges Mittel bei Einschlafstörungen und nervöser Unruhe ist Hopfen. Im Bier enthalten sorgt der Hopfen für das einmalige Aroma und sorgt gleichfalls für die Haltbarkeit des Bieres. Es ist jedoch bewiesen, das Hopfen im Gehirn an den gleichen Stellen andockt wie das bereits im menschlichen Körper vorhandene Schlafhormon Melatonin. So können, die in der Apotheke erhältlichen Kombipräparate, sich perfekt ergänzen und den Schlaf fördern.So findet man neben den genannten Heilpflanzen auch noch Melisse, Lavendel oder auch die Passionsblume, welche den Schlaf fördern. Bevor man also zu den chemischen Medikamenten zur Bekämpfung von Einschlafstörungen greift, sollte man vorab die große Auswahl von Mutter Natur ausprobieren, es lohnt sich.