Verdorbene Lebensmittel - Unsichtbare Keime

Eigentlich war das Fischgericht köstlich - doch kurze Zeit nach dem Essen beginnt es im Verdauungstrakt zu rumoren. War der Fisch etwa verdorben? Wenn andere, die das Gleiche gegessen haben, dieselben Symptome zeigen, kann es gut sein, dass man sich eine Lebensmittelvergiftung zugezogen hat.Eine Lebensmittelvergiftung wird durch Toxine hervorgerufen, die über das Essen in den Magen-Darm-Trakt eindringen. Schon in der Nahrung werden die Giftstoffe von Bakterien gebildet. Zu den klassischen Auslösern gehören unter anderem das Bakterium Staphylococcus aureus sowie seltener Clostridium-Arten oder Bacillus cereus. Fleisch, Geflügel oder Fisch sind die häufigsten Keimträger, doch auch rohe Eier, Salate, Rohmilch oder Käse aus Rohmilch können Keime enthalten. Von einer Lebensmittelvergiftung ist übrigens die Lebensmittelinfektion zu unterscheiden. Hierbei gelangen die Erreger, das sind Salmonellen, Campylobakter-Bakterien, Listerien oder Novoviren, in den Magen-Darm-Trakt ein und vermehren sich dort. Träger der Keime können dieselben Lebensmittel sein wie bei einer Lebensmittelvergiftung.Wenn Anzeichen einer Lebensmittelvergiftung auftreten, sollte man vorsichtshalber einen Arzt aufsuchen. Das gilt vor allem dann, wenn Speisen wie Hühnerbrust, Sushi, Tirami Su oder ähnliches verzehrt wurden. Aufgrund des auftretenden Durchfalls kann der Körper viel Flüssigkeit und Mineralien verlieren. Deshalb sollte man sehr viel trinken, allerdings wird eher Tee empfohlen als reines Wasser. In der Apotheke sind spezielle Elektrolyt-Lösungen erhältlich, die dabei helfen, den Salz- und Mineralhaushalt wieder zu normalisieren. Bei Kleinkindern und älteren Menschen kann eine Lebensmittelvergiftung schwerer verlaufen als im Normalfall, deshalb ist hier der Arztbesuch in jedem Fall angezeigt. In der Regel treten die ersten Anzeichen wie Übelkeit, Bauchkrämpfe, Erbrechen und Durchfall sehr schnell, also innerhalb weniger Stunden nach dem Eindringen des Erregers auf. Die Symptome lassen dafür auch in der Regel innerhalb weniger Tage wieder nach.Zur Vorsorge sollte man von sämtlichen Lebensmitteln, die merkwürdig riechen, besser die Finger lassen. Aufgeblähte Konservendosen sollte man entsorgen oder dem örtlichen Gesundheitsamt überreichen, da sie auf den gefährlichen Botulismuserreger hinweisen. Einen sicheren Schutz vor Lebensmittelvergiftungen oder -infektionen gibt es nicht, denn man sieht es den Speisen in den meisten Fällen nicht an, dass sie verdorben sind.