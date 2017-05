Unfruchtbarkeit - mögliche Ursachen

Eine Unfruchtbarkeit liegt dann vor, wenn eine Frau, obwohl sie regelmäßig und ohne Verhütung, Geschlechtsverkehr hat, innerhalb eines Jahres nicht schwanger wird. Die Unfruchtbarkeit bei der Frau nennt man Infertilität, beim Mann heißt sie Sterilität. Die Ursachen können sowohl bei der Frau als auch beim Mann liegen. Oft spielt der seelische Stress und Druck eine Rolle, vor allem dann, wenn man unbedingt ein Kind haben möchte. Bei den Gründen der Unfruchtbarkeit zählen allerdings nur die biologischen Ursachen. Oft sind beide Partner nicht fähig Kinder zu zeugen, den Grund kann nur der Facharzt feststellen.Bei dem Mann ist sehr oft die Qualität der Samenflüssigkeit schuld daran, dass er entweder beschränkt oder gar nicht zeugungsfähig ist. Es kann sein, dass die Spermien nicht genug beweglich sind, um ein Ei zu befruchten. Eine andere Möglichkeit ist, dass überhaupt zu wenig Spermien vorhanden sind. Anhand eines Spermiogramms, das der Facharzt durchführen kann, wird erkannt, ob es am Mann liegt, dass der Kinderwunsch unerfüllt bleibt. Sind in der Samenflüssigkeit keine Spermien zu finden, kann es sein, dass die Samenstränge verschlossen sind.Seitens der Frau kann eine Unfruchtbarkeit viele Ursachen haben. Diabetes kann eine Schwangerschaft verhindern, die häufigste Ursache liegt jedoch an den Eileitern, die verschlossen oder geschädigt sind. Bei rund 1/3 aller kinderlosen Frauen ist das der Grund. Beheben lässt sich das Problem mit einem kleinen Eingriff, der unter Vollnarkose durchgeführt wird. Dadurch steigt die Wahrscheinlichkeit, auf natürlichem Wege schwanger zu werden. Eine andere Ursache ist eine hormonelle Störung. Dabei wird vom Körper mehr Testosteron gebildet. Medikamente, die Clomiphen enthalten, senken den Testosteronspiegel und führen einen Eisprung herbei. Ansprechpartner zum Thema Unfruchtbarkeit ist in erster Linie einmal der Hausarzt. Dieser wird beide Partner zu den entsprechenden Fachärzten, also entweder zum Gynäkologen oder Urologen, überweisen. Paare finden auch in sogenannten Kinderwunschzentren Rat und Hilfe.