Unfall - Rettungsdienst rufen

Ein Unfall ist ein plötzlich eintretendes Ereignis. Das kann ein Sturz sein, aber auch eine Verletzung, die durch einen scharfen Gegenstand hervorgerufen wurde. Ein Unfall kann ganz glimpflich verlaufen, aber auch schwerwiegende Folgen, sogar den Tod zur Folge haben. Viele Unfälle passieren aus Unachtsamkeit. Man ist abgelenkt, übersieht eine Treppenstufe oder ein Auto, schon ist ein Unfall passiert. Die meisten Unfälle passieren im Haushalt. Zu den Unfällen im Haushalt gehören Schnittwunden genauso wie Stürze von der Leiter. Bei einem schwereren Unfall muss der Rettungsdienst oder der Notarzt gerufen werden. Leichte Verletzungen, wie Schürfwunden, können selbst behandelt werden.Wird man Zeuge eines Unfalls, muss man Erste Hilfe leisten. Starke Blutungen müssen gestillt werden. Dazu legt man einen Druckverband an oder bindet den betreffenden Körperteil ab. Das geht mit Mitteln, die man bei sich hat, zum Beispiel einem Gürtel. Auf jeden Fall ist der Notarzt zu verständigen. Der Unfallzeuge, der den Rettungsdienst verständigt, muss so genau wie möglich die Verletzungen beschreiben, genauso wie den Ort, wo der Unfall stattgefunden hat. Nur so können die Rettungskräfte die Situation einschätzen und danach handeln. Der Mitarbeiter des Rettungsdienstes leitet den Ersthelfer auch an, wie er den Patienten bis zum Eintreffen des Arztes zu versorgen hat.Zu den Unfällen gehören auch Verbrennungen und Verbrühungen. Die betreffende Stelle muss mit lauwarmem Wasser gekühlt werden. Bei großflächigen Verbrennungen muss eine ärztliche Versorgung stattfinden. Kleinere Brandwunden können mit Salbe behandelt werden. Damit es erst gar nicht zu einem Unfall kommt, sollte man konzentriert sein. Ablenkungen beim Autofahren, wie das Telefonieren sind eine häufige Unfallursache. Aber auch technische Gebrechen können einen Unfall auslösen. Daher sollte jedes Gerät, das verwendet wird, auf seine Sicherheit überprüft werden. Benutzt man eine Leiter, muss diese sicher und gut stehen. Unfälle kann man oft nicht vermeiden, allerdings kann man die Folgen mildern, indem man eine passende Schutzausrüstung trägt.