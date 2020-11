BLäHBAUCH

Unangenehme Blähungen und was helfen kann

Ein Blähbauch kann in vielen Fällen sehr belastend sein. Besonders Frauen versuchen, einen Blähbauch häufig zu kaschieren. Doch wenn man etwas vorbeugt, bekommt man den Blähbauch wieder in den Griff.Zunächst bleibt einmal zu sagen, dass jeder Mensch Blähungen hat. Die Winde gehen etwa bis zu fünfzehn Mal pro Tag ab, das ist durchaus ganz normal. Entweichen die Winde jedoch nicht lautlos oder gehen mit einem üblen Geruch einher, kann dies in vielen Situationen sehr unangenehm sein. Doch entweichen die Gase nicht, fängt der Bauch an sich aufzublähen. Ein ebenso unangenehmes Unterfangen.Doch wann entstehen eigentlich Blähungen?Generell werden die Gase bei der täglichen Verdauung freigesetzt. Bei der Verstoffwechselung der unterschiedlichen Nahrungsbestandteile bilden die Bakterien im Dickdarm diese Gase. Generell bestehen diese Gase aus dem geruchlosen Kohlendioxid, Methan und Wasserstoff. Bei bestimmten Nahrungsmitteln wie beispielsweise Lauch oder Zwiebeln setzen diese Bakterien jedoch eine Schwefelverbindung frei. Diese hat bekanntlich ihren ganz eigenen Geruch.Es gibt unterschiedliche Lebensmittel, die einen Blähbauch und somit auch die Blähungen herauf beschwören. Hierzu zählen Bohnen, Kohlgemüse, Lauch, Vollkornprodukte und Sprudelwasser. Aber auch Kaffee und Bier gehören dazu.Ernährt sich der Mensch also überwiegend von ballaststoffreichen Lebensmitteln, wird er vermehrt an Blähungen und Gasbildung leiden.Zusätzlich können Blähungen auch von einer Unverträglichkeit gegenüber Milchzucker, Fruchtzucker oder Gluten ausgelöst werden. In äußerst seltenen Fällen kann aber auch eine Entzündung der Bauchspeicheldrüse dahinter stecken.Wer also der Meinung ist, an einem Blähbauch zu leiden, sollte dieses durch seinen Arzt abklären lassen. Dieser kann dann feststellen, ob eine Unverträglichkeit vorliegt oder ob die Ursache eher organisch bedingt ist. Zunächst sollte man jedoch generell die blähungsfördernden Lebensmittel nur sehr sparsam verwenden.Die Gewürze Kümmel, Koriander und Fenchel können jedoch den Winden vorbeugen. Auch ein gründliches Zerkauen der Nahrung erleichtert die Verdauung, da so weniger Nahrungsbestandteile in den Dickdarm gelangen und die Verdauung somit einfache fällt. Kommen die Blähungen dennoch auf, kann ein Fenchel-Kümmel-Anis-Tee helfen. Ebenso wirksam sind Tabletten, die Dimeticon enthalten. Diese Substanz wirkt entschäumend und lindert die Blähungen.