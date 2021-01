ALLERGIEN BEI KINDERN

Umweltbelastungen - eine Gefahr für die Gesundheit?

Kinder sind unsere Zukunft und man kann sie gar nicht genug behüten. Doch wenn es um den Schutz der Gesellschaft von Morgen geht, zu welcher die Kinder nun einmal zählen, gibt es so einige "versteckte" Dinge - vor denen Eltern ihre Kinder nicht schützen können. Die Umwelt ist ein großes Gesundheitsrisiko geworden, denn in ihr schlummern Gifte und Schadstoffe, die über kurz oder lang ihre tückischen Spuren hinterlassen. Allein in den vergangenen zwanzig Jahren hat sich der allgemeine Gesundheitszustand von Kindern und Jugendlichen drastisch verändert. So wurde festgestellt, dass vor allem chronische Erkrankungen zugenommen haben. Allergien, Asthma, Neurodermitis und selbst Krebserkrankungen bei Kindern schreiten unaufhörlich voran. Diesbezüglich kann durchaus die enorme Schadstoffbelastung ein Grund für diese Erkrankungen sein.Doch nicht nur die chronischen Erkrankungen sind es, die in den letzten Jahren bei Kindern und Jugendlichen unaufhörlich voranschreiten - auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Haltungsschäden und Übergewicht - haben zugenommen. Hierfür wird einerseits der veränderte Lebensstil an sich mit in Betracht gezogen und zum anderen auch die Freizeitgestaltung der jungen Generation. Computer und Fernseher, das lange Sitzen in der Schule und zu wenig sinnvolle Bewegungsmöglichkeiten in den Großstädten - wie Parkanlagen, Spielplätze mit Klettergelegenheiten - sind mit verantwortlich für die Erkrankungen der Kinder und Jugendlichen.Sicherlich mag es gut und richtig sein, wenn sich Kinder draußen bewegen, doch reagieren sie besonders sensibel auf die negativen Einflüsse der Umwelt. Insbesondere Stadtkinder, die täglich den Autoabgasen ausgeliefert sind, sind häufiger krank als Kinder, die in einer verkehrsarmen Gegend leben. Kleine Kinder buddeln zu gerne in der Sandkiste, lesen Stöckchen und Steine vom Boden auf, um diese zum Spielen zu nutzen. Dagegen ist nichts einzuwenden, denn die Kreativität der Kleinen sollte nicht gestört werden. Allerdings sind Kinder auch nicht davor gefeit, die Bakterien und Krankheitserreger vom Boden aufzunehmen, da sie spontan den Hand-zu-Mund-Kontakt ausführen. Händewaschen nach dem Spiel in der Sandkiste ist nicht drin, doch der Griff in die Keks-Tüte muss sein. Somit haben Keime und Bakterien leichtes Spiel!