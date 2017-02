FETTLEIBIGKEIT BEI KINDERN

Übergewicht und Fettleibigkeit bei Kindern nimmt zu

Neue veröffentliche Zahlen zum Thema Kinder und Übergewicht, sowie Fettleibigkeit, zeigen eine erschreckende Zunahme innerhalb nur weniger Jahre. Schon heute ist sind rund 11% der 15-jährigen Mädchen fettleibig, was einer Zuwachsrate seit dem Jahr 2001 von 5,5% entspricht. Tendenz steigend. Doch nicht nur junge Mädchen werden immer dicker und unterliegen somit der Gefahr der Fettleibigkeit, denn die neuesten Datenerhebungen zeigen auch bei den Jungen in dieser Altersklasse eine Zunahme der Fettleibigkeit von 13,7% auf 16% zwischen den Jahren 2001 und 2006. Zahlen, die offenbaren, dass gerade die Kinder in Deutschland immer schneller dicker werden.Bekannt wurden diese Zahlen durch eine Veröffentlichung einer Gesundheitsstudie der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), wobei zeitgleich deutsche übergewichtige, fettleibige Kinder und die Zunahme der Fälle innerhalb der OECD-Länder die Spitzenposition einnimmt. Zudem konnten in der Vergleichsstudie "Gesundheit auf einen Blick" weitere für Deutschland relevante Daten erfasst werden, so etwa der Anteil der rauchenden 15 Jährigen im Land, der bei den Mädchen bei 22% und bei den Jungen bei 17% liegt. Im Ländervergleich liegt hierbei die Bundesrepublik Deutschland auf dem dritten Platz.Im Vergleich zeigt das deutsche Gesundheitssystem zwar eine Leistungsfähigkeit, die jedoch durch den Faktor "teuer" wieder etwas in ihrer Positivität eingeschränkt wird. 20% über dem Durchschnitt der OECD-Länder liegt folglich der Anteil der pro Kopf-Ausgaben im Gesundheitssektor und lässt Deutschland den zehnten Platz der involvierten Länder einnehmen. Hinsichtlich der Lebenserwartung der deutschen Bevölkerung, liegt diese allerdings rangmäßig auf Platz vierzehn. Im Ländervergleich zum Thema Ärztedicht, zeigt Deutschland jedoch Werte deutlich über dem Durchschnitt auf, da auf 1000 Einwohner rund 1,5 Allgemeinmediziner kommen. Nachteilig erweist allerdings die geringe Anzahl der Krankenschwestern und weiterem medizinischen Pflegepersonal, die den behandelnden Ärzten als Unterstützung zur Seite stehen und auch mit neuen Absolventen dieser Berufsgruppe steht es nicht zum Besten. Erfasst wurden für die Datenerhebung der OECD-Länder der Gesundheitszustand der Bevölkerung, das Versorgungsniveau, sowie die wichtigsten Kostenfaktoren.Quelle: Chirurgie Portal