Typische Kinderkrankheiten

Gegen die meisten Kinderkrankheiten gibt es Impfungen, so zum Beispiel gegen Masern, Röteln und Mumps. Die Impfung sollte bereits im Kindesalter erfolgen, da Kinderkrankheiten, die ein Erwachsener auch bekommen kann, schwere Schäden an den Organen hervorrufen können. Zu den Kinderkrankheiten gehören das Dreitagefieber, Keuchhusten oder auch Windpocken. Die Krankheiten werden meistens durch Viren hervorgerufen, seltener sind Bakterien die Ursache. Virale Infekte sind schon während der Inkubationszeit ansteckend. Die Inkubationszeit ist der Zeitraum zwischen der Infektion und dem Ausbruch der Krankheit.In Schulen und Kindergärten ist die Gefahr groß, dass das Kind angesteckt wird. Man sollte vorsichtig sein, wenn es bekannt wird, dass in einer Einrichtung, in der das Kind untergebracht ist, ein Kind an einer ansteckenden Krankheit leidet. Ist das eigene Kind erkrankt, ohne dass bereits ein Anderes an der Krankheit leidet, sollten Schule oder Kita informiert werden. Bei Kinderkrankheiten können nur Symptome gelindert werden. Scharlach tritt meist ab dem 4. bis zum 7. Lebensjahr auf. Die Krankheit dauert etwa 14 Tage und geht mit einer Mandel- oder Rachenentzündung einher. Oft wird Scharlach erst im Nachhinein erkannt, da sich nach etwa 3 Wochen die Haut an den Handinnenflächen und Fußsohlen schuppt. Die Inkubationszeit beträgt zwischen 2 und 4 Tage. In einigen Bundesländern ist Scharlach meldepflichtig.Ebenfalls ansteckend sind Masern, gegen die es jedoch eine Schutzimpfung gibt. Sie sind hoch ansteckend, jedoch ist man nach einmaligem Ausbruch der Krankheit dagegen immun. Charakteristisch an den Masern ist die Hautveränderung. Die roten Flecken können am ganzen Körper, ausgenommen an den Handinnenflächen und Fußsohlen auftreten. Der Virus schädigt die Blutgefäße, daher kommt es zu den Veränderungen der Haut. Nach etwa 2 Wochen ist die Krankheit ausgeheilt. Masern zählen zu den Infektionskrankheiten, die gemeldet werden müssen. Schutz davor bietet nur eine Impfung, die im Kindesalter vorgenommen werden soll. Nur dann ist eine Ansteckung mit dem Virus vermeidbar.