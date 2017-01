Tipps gegen Schweiß

Dass man schwitzt, ist normal, denn damit wird die Körpertemperatur reguliert und der Körper entgiftet. Jedoch ist es ist unangenehm, wenn man stark schwitzt und auch dementsprechend riecht. Starkes Schwitzen kann viele Ursachen haben. Oft ist es Stress oder eine Stoffwechselstörung liegt vor. Gegen Schwitzen kann man etwas tun. Erst einmal sollte man seine Ernährung umstellen. Am Speiseplan sollten Obst, Gemüse und Milchprodukte stehen. Vermeiden muss man Salz und stark gewürzte Speisen. Kaffee und Alkohol verstärken das Schwitzen ebenso wie Nikotin. Übergewichtige Personen schwitzen stärker, als normalgewichtige, daher sollte diese Personengruppe abnehmen.Auch die Kleidung spielt eine große Rolle. Baumwollkleidung ist ideal, denn sie ist atmungsaktiv. Gegen Fußschweiß kann man vorbeugen, indem man Lederschuhe oder, im Sommer, offenes Schuhwerk trägt. Sportschuhe sollen so wenig und so kurz wie möglich getragen werden. Nach dem Sport gönnt man den Füßen frische Luft, wenn möglich, geht man barfuß. Ebenso hilft es, regelmäßig in die Sauna zu gehen. Damit hilft man dem Körper, die Regulierung der Schweißdrüsen zu lernen. Beim Sport schwitzt man zwar, jedoch dabei fördert man die regulierte Ausscheidung von Schweiß.Eine tägliche Wechseldusche, oder auch ein Wechselfußbad, helfen dabei, Schweißausbrüche zu mildern. Gegen Schwitzen ist auch ein Kraut gewachsen, nämlich Salbei. Eine 2 wöchige Kur, bei der täglich 1 Liter Salbeitee getrunken wird, hilft. Auch Aromaöle sind ideal, um Schweißfüße zu behandeln. Man gibt 1 Esslöffel Salz mit 2 Tropfen Thymianöl und 2 Tropfen Teebaumöl in eine Schüssel Wasser und badet die Füße darin. Danach die Füße nicht abtrocknen, sondern an der Luft trocknen lassen. Personen, die unter starken Schwitzen leiden, denken, dass es hilft, wenn sie weniger Flüssigkeit zu sich nehmen. Das stimmt nicht, denn es kann für den Kreislauf gefährlich sein, wenn man zu wenig trinkt. Die Flüssigkeit, die durch den Schweiß ausgeschieden wird, muss wieder ersetzt werden. Bei übermäßigen Schwitzen soll ein Arzt aufgesucht werden.