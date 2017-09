Tetanusimpfung auffrischen

Der Wundstarrkrampf wird durch die Tetanusbakterien ausgelöst. Über die Erde dringen die Bakterien in kleine Wunden ein. Im Verlauf der Krankheit treten Krämpfe in den Muskeln und im Gesicht auf. Das auslösende Bakterium Colstridum kommt überall vor. Dringen die Bakterien in die Wunde ein, produzieren sie Exotoxin Tetanustoxin. Die Inkubationszeit beträgt zwischen 3 und 60 Tagen. Die ersten Symptome sind Krämpfe und Lähmungserscheinungen, diese beginnen im Gesicht. Im weiteren Verlauf der Krankheit breiten sie sich über den ganzen Körper aus. Abgeschlagenheit, Kopfschmerzen und Schwindel können ebenso ein Anzeichen für Wundstarrkrampf sein.Der Verlauf der Erkrankung hängt von der Menge der Erreger ab, die in den Blutkreislauf gekommen sind. In leichten Fällen dauert Wundstarrkrampf etwa 4 Wochen. Ein schwerer Krankheitsverlauf kann auch 3 Monate dauern. Tetanus ist meist mit Komplikationen verbunden. Lähmungserscheinungen und Krämpfe können die Luftwege betreffen, der Patient erstickt. Durch die schweren Krämpfe entstehen oft Brüche im Bereich der Wirbel. Gegen Tetanus, wie der Wundstarrkrampf auch genannt wird, gibt es kein Gegenmittel, es werden nur die Symptome behandelt. Allerdings tritt Tetanus nur selten auf, da die meisten Personen bereits im Kindesalter gegen diese Krankheit geimpft wurden. Der Impfschutz sollte nach 10 Jahren aufgefrischt werden. Verletzt sich jemand, und ist nicht klar, ob er gegen Tetanus geimpft ist, bekommt der Patient zur Sicherheit eine Impfung.Erwachsene, die sich erst einem Impfschutz unterziehen, bekommen 3 Teilimpfungen. Die ersten beiden Impfungen werden im Abstand von 6 Wochen durchgeführt, die 3. erfolgt nach 6 Monaten. Eine Auffrischung ist nach 10 Jahren erforderlich. Bereits im Säuglingsalter sollten die Kinder geimpft werden, da sie mit Schmutz, Erde und Sand in Berührung kommen. Die Tetanusimpfung wird meist mit der Impfung gegen Diphterie kombiniert. Auch wenn Tetanus frühzeitig erkannt wird, kann es für den Patienten bereits zu spät sein. Trotzt Behandlung und ständiger Überwachung auf der Intensivstation kommt es in den meisten Fällen zum Tod des Patienten.