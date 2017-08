Tautreten - Immunsystem stärken

Das Tautreten gehört zu den Kneipp - Anwendungen. Durch das Tautreten wird das Immunsystem gestärkt, Krankheiten und Beschwerden werden vorgebeugt. Der Pfarrer Sebastian Kneipp, der von 1821 bis 1897 lebte, empfahl das Barfußlaufen, um gesund zu bleiben. Das Tautreten, vor allem im Frühling und im Sommer regt den Kreislauf an, Körperwärme wird freigesetzt. Dadurch ist man weniger anfällig für Erkältungen. Das Tautreten gehört zu den Anwendungen einer Kneipp-Kur. Das Laufen im taunassen Gras ist zugleich eine Massage für die Füße. Personen, die in ihrem Beruf viel stehen müssen oder an kalten Füßen leiden, sollten das Tautreten regelmäßig durchführen.Da die Durchblutung gefördert wird, hilft das Tautreten auch bei Fußschmerzen, geschwollenen Füßen und Kopfschmerzen, die aufgrund Durchblutungsstörungen auftreten. Während der Kneipp-Kur wird das Tautreten täglich durchgeführt. Es erfolgt am frühen Morgen, nämlich dann, wenn das Gras taunass und kühl ist. Anfangs ist es ungewohnt, wenn man mit nackten Füßen über das Gras läuft. Zu Beginn sollte man daher recht zügig gehen, damit man sich daran gewöhnt. Später kann man das Tautreten auf etwa 3 Minuten lang durchführen. Nach dem Tautreten sollte man die Füße gleich gut trocknen und sich warme Socken anziehen. Wenn es möglich ist, sollte man sich im Bett noch einige Minuten aufwärmen.Als Alternative kann man nach dem Tautreten auch eine 15 minutige Morgengymnastik absolvieren. Wer keine Möglichkeit hat, das Tautreten durchzuführen, kann alternativ die Badewanne dazu verwenden. In die Wanne wird etwas kaltes Wasser gefüllt, danach betreibt man das Wassertreten. Ein nicht zu tiefer Bach ist auch bestens dazu geeignet, barfuß darin herumzulaufen. Der Effekt ist der gleiche, wie beim Tautreten, auch dabei wird das Immunsystem gestärkt. Wer im Winter auf das Barfußgehen nicht verzichten möchte, kann barfuß im Schnee laufen. Danach müssen die Füße gut getrocknet und angewärmt werden. Am besten ist das Tautreten jedoch auf einer sauberen grünen Wiese.