Tatkräftige Unterstützung für die Leber

Bevor der Frühling beginnt, wird die fünfte Jahreszeit begangen - der Fasching. Um in dieser Zeit die Leber zu unterstützen, kann man auf die Natur zurückgreifen. Denn gerade im Frühling erwachen die Kräuter und Pflanzen, die der Leber besonders zuträglich sind.LeberwickelEin Leberwickel wird am besten in der Mittagszeit durchgeführt, denn zwischen 13 und 15 Uhr befindet sich das Organ in der Minimalzeit. Der Leberwickel sollte liegend durchgeführt werden. Denn gerade in der liegenden Position wird die Durchblutung der Leber gefördert. Auf ein Leinentuch, das in kochend heißem Wasser erwärmt wurde, wird auf die Innenseite ein Baumwolltuch gelegt. Darauf kommt dann die mit heißem Wasser gefüllte Wärmflasche. Nach der Positionierung der Wärmflasche wird der Oberkörper mit einer Decke oder einem Tuch eingewickelt. In liegender Position muss der Wickel für eine Stunde einwirken.Pflanzen für die LeberBereits im Mittelalter wurde die Mariendistel angebaut. Sie gilt als das wirksamste Heilmittel für die Leber. Wer den bitteren Geschmack von Marien-Disteltee nicht mag, kann auf Kapseln aus dem Reformhaus zurückgreifen.Auch Artischocken helfen der Leber bei der Regeneration. Sie können zum Beispiel in Form von Artischockenpresssaft eingenommen werden. In Apotheken und Reformhaus sind jedoch auch zahlreiche weitere Artischocken-Präparate erhältlich.Im Löwenzahn sind zahlreiche Bitterstoffe enthalten, die die Tätigkeit der Verdauungsdrüsen anregen und dadurch auch den Appetit fördern. Außerdem wird die Lebertätigkeit angeregt. Dies führt wiederum zu einer höheren Entgiftungsleistung. Des Weiteren wird der Gallenfluss verbessert. Das sorgt wiederum dafür, dass Fette, die mit der Nahrung aufgenommen werden, vom Darm besser verarbeitet werden können. Der Löwenzahn kann als Salat genossen werden. Dazu werden die frisch gepflückten Blätter, die im Frühling und Sommer geerntet werden können, in feine Streifen geschnitten. Es sollten jedoch nur die feinen, jungen Blätter verwendet werden. Als Dressing sollte ein leichtes Öldressing mit vielen Kräutern verwendet werden.