Tagesform - sag mir quando

Der französische Mediziner hat entdeckt, dass sich während des Tages sowohl Puls als auch Blutdruck verändern. Er war auch derjenige, der den Begriff innere Uhr prägte. Inzwischen ist bekannt, dass alle Lebewesen eine innere Uhr haben. Am frühen Morgen ist der empfindlichste Teil des Körpers die Lunge. Asthmaanfälle treten in dem Zeitraum zwischen Mitternacht und dem Morgen rund 100-mal häufiger auf. In diesen Stunden schüttet der Körper mehr Histamin aus, es ist eine Substanz, die krampfauslösend wirkt. Die Schleimhäute reagieren empfindlicher auf Allergene. Personen, die auf Hausstaubmilben negativ reagieren, sind besonders betroffen, da sich die Milben in der Matratze befinden.Ab ungefähr 6 Uhr morgens beschleunigen Hormone den Herzschlag, der Blutdruck steigt und der Körper macht sich für das Aufstehen bereit. Medikamente, die gegen hohen Blutdruck einzunehmen sind, wirken zu der Zeit am besten. Der Zeitraum zwischen 8 und 10 Uhr vormittags ist die Zeit, wo Schmerzen am häufigsten auftreten. Ebenfalls zu der Zeit ist der Hormonspiegel sowohl bei der Frau als auch beim Mann am höchsten. Das ist die Zeit für Liebe. Jeder kennt das Mittagstief, das sich um etwa 12 Uhr einstellt, man fühlt sich müde und die Arbeit geht nicht mehr so gut voran.Nachmittags ist das Langzeitgedächtnis am aktivsten. Es ist die ideale Zeit, um zu lernen, da das Gehirn leistungsfähiger ist. Alles, was man zu diesem Zeitpunkt lernt, bleibt besser im Gedächtnis. Alle Personen, die etwas lernen, sollten sich zwischen 16 und 17 Uhr dafür die Zeit nehmen. Der Magen sondert ab 20 Uhr mehr Saft ab, muss man aufgrund eines übersäuerten Magens Medikamente einnehmen, wirken diese, gleich wie Mittel gegen Heuschnupfen oder Rheuma, am besten. Die Sinne sind zwischen 20 und 22 Uhr sensibel, verantwortlich dafür ist Adrenalin. Langsam fällt der Spiegel ab, Müdigkeit kommt auf. Der Schlaf stellt sich ein und der Kreislauf der inneren Uhr beginnt von Neuem.