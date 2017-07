Tätowierung gut überlegen

Tätowierungen haben eine lange Geschichte, schon vor rund 5000 Jahren haben sich auch die Menschen in Europa diesen Hautschmuck zugelegt. Seitdem erlebt dieser Körperkult immer wieder Hochs und Tiefs, im Moment scheint es wieder sehr in Mode gekommen zu sein. Aus dem Beweis für ein bestimmtes Milieu ist heute ein salonfähiger Körperschmuck geworden, der mit modernen Mitteln unter die Haut gebracht wird. Heißt das aber auch, dass es ungefährlich ist und was ist, wenn sich der Geschmack ändert und die Tattoos wieder verschwinden sollen?Alleine in Deutschland haben sich mehr als 6,3 Millionen Menschen einer Tätowierung unterzogen. Das ist längst keine Männerdomäne mehr, denn wie die Universität Leipzig festgestellt hat, tragen mehr Frauen als Männer ein Tattoo. Psychologen sprechen davon, dass das Innere nach außen getragen und der Körper zur Leinwand wird. Bei manchen Tätowierten sind es Namen von Partnern, Kindern oder Haustieren, bei anderen Sinnsprüche oder Lebensweisheiten. Auch im Bereich Tätowierung gibt es eine Modeszene. Ein Beispiel dafür ist das Steißtribal - landläufig auch als Arschgeweih bezeichnet - das in den 1990er Jahren der Hit war und heute der häufigste Grund ist, einen Spezialisten zum Entfernen der Tätowierung aufzusuchen.Vor dem Tätowieren informierenUm später keine bösen Überraschungen zu erleben ist es wichtig, sich vor dem Tätowieren genau zu informieren. Nicht nur über den Tätowierer, den man sich ausgesucht hat, sondern auch über die Qualität der Farben. Hier sind die wichtigsten Tipps in Kurzform:Vor dem Stechen sollte der Tätowierer über mögliche Risiken, Komplikationen und Allergien sowie über die Tattoopflege danach informierenSchwangere und Menschen mit Herzerkrankungen, Diabetes oder Blutgerinnungsstörungen sollten keine Tattoos stechen lassenAchtung bei der Neigung zu Allergien (Nickel)Auf die Hygiene im Studio achten, es sollte so sauber sein wie in einer ArztpraxisFür die anschließende Pflege gibt der Tätowierer ebenso die Tipps an die Hand, wie er vor der Behandlung informiert. Bleibt zu hoffen, dass das Motiv sorgsam ausgewählt wurde, damit es nicht später wieder kostspielig entfernt werden muss. Neben Bewertungen im Internet können Nachfragen im direkten Umfeld sehr informativ und hilfreich sein.