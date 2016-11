Stammzellenforschung - medizin- ethisch umstritten

Die Stammzellenforschung ist ein Bereich in der Medizin, die enorme Fortschritte gemacht hat. Noch vor Jahrzehnten dachte man nicht, dass man mit Stammzellen Krankheiten therapieren und Leben retten kann. Bereits 1907 beschäftigte sich der Wissenschaftler Ross Harrison mit der Gewebekultur. Zellen konnten in einer Kulturschale am Leben erhalten und sogar vermehrt werden. Rund 55 Jahre später wurde entdeckt, dass sich im Knochenmark der Mäuse Stammzellen befinden. Von da an ging die Stammzellenforschung rasend schnell voran. Im Jahr 1982 wurde mit Nabelschnurblut experimentiert und schon 6 Jahre später wurde ein Patient, der unter Anämie litt, damit erfolgreich behandelt.Seit 1995 sind die Wissenschaftler erfolgreich in der Stammzellenforschung, in immer mehr Organen werden Stammzellen gefunden. Ebenfalls wurde mit Embryonen geforscht, jedoch wurde das streng geregelt. Es wurde entdeckt, dass im Nabelschnurblut ebenso Stammzellen enthalten sind, die dazu verwendet werden können, Patienten zu behandeln. Besonders erfolgreich wurden diese Stammzellen bei der Therapie von Leukämie eingesetzt. Ein Herzinfarktpatient wurde mit Stammzellen behandelt, das erkrankte Gewebe regenerierte sich. Forscher aus Amerika haben Ratten, die einen Hirnschlag erlitten haben, Nabelschnurblut gespritzt. Die Hirnschäden wurden dadurch gelindert.Die Stammzellenforschung hat innerhalb einer relativ kurzen Zeit extreme positive Erfolge erzielt. Daher besteht die Hoffnung, dass innerhalb weniger Jahre andere Krankheiten mit Stammzellen geheilt werden können. Das Blut aus der Nabelschnur dient als Rohstoff für die Produktion von Nerven-, Muskel- oder Knorpelzellen. Die Gewinnung von Stammzellen aus Embryonen ist ethisch bedenklich, denn sobald eine Eizelle befruchtet wird, lebt sie. Wissenschaftler vermuten, dass mit den Stammzellen, die aus der Nabelschnur gewonnen wird, Krankheiten wie Multiple Sklerose, Alzheimer, Parkinson oder Diabetes geheilt werden können. Es besteht also berechtigte Hoffnung für alle Patienten, durch die Stammzellenforschung auf Dauer geheilt zu werden. Rund 2000-mal wurde bereits das Blut aus der Nabelschnur erfolgreich transplantiert, 25 % davon waren Erwachsene. Daran sieht man, dass die Stammzellenforschung ein wichtiger Teil der Medizin ist.