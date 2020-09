Sportkliniken bei Sportunfällen

Die Sportkliniken sind auf die Rehabilitation und Behandlung von Sportverletzungen spezialisiert. Zu ihren Aufgaben zählt es auch, zu untersuchen, welche Auswirkung der Sport auf den Menschen hat. In den Sportkliniken sind Chirurgen, Internisten, Orthopäden, sowie Ergo- und Physiotherapeuten zu finden. Die meisten, der dort arbeitenden Ärzte haben eine Zusatzausbildung, nämlich die zum Sportmediziner. Beim Sport wird der ganze Körper belastet und ist daher anfällig für Verletzungen und Krankheiten. Daher kennen sich die Ärzte in den Sportkliniken sowohl mit Gelenks-, Muskel- als auch Herz-Kreislaufbeschwerden aus.Die Behandlung des Patienten, der eine Sportklinik aufsucht, erfolgt entweder konservativ oder operativ. Bei Hochleistungssportlern kann es in einigen Fällen zu einer Vergrößerung des Herzens kommen. Diese führt zu Komplikationen. Diese Erkrankung wird ebenfalls in der Sportklinik behandelt. Ziel einer Behandlung ist es, die Selbstheilungskräfte des Körpers zu aktivieren, die Eingriffe sind so gering wie nur möglich. Aber auch die Rehabilitation nach einem Sportunfall wird in der Sportklinik durchgeführt. Der Sportler sollte, nach seiner Verletzung, wieder so weit hergestellt werden, dass er seinen Sport wieder ausüben kann. Therapeuten unterstützen den Sportler dabei. Er muss, je nach Verletzung, neue Bewegungsabläufe lernen oder diese verändern.Beginn jeder Behandlung in der Sportklinik ist eine Diagnostik. Der Patient wird nach seinen Beschwerden befragt, es folgt eine körperliche Untersuchung. Der Arzt bewegt das schmerzende Gelenk in verschiedene Richtungen, um zu sehen, in wieweit die Bewegungsfähigkeit eingeschränkt ist. Danach erfolgen weitere Untersuchungen, wie eine Röntgenaufnahme, eine Ultraschalluntersuchung oder eine Computertomografie. Erst dann wird ein Therapieplan erstellt. In den Sportkliniken werden auch Kunstgelenke eingesetzt, sofern das notwendig ist, um die notwendige Mobilität wieder herzustellen. Die anschließende Rehamaßnahme, die notwendig ist, wird in der Sportklinik durchgeführt. Ein Kreuzbandriss ist eine Sportverletzung, die häufig vorkommt. Ist eine Operation notwendig, so führt diese die Sportklinik durch. Es ist möglich, ein Stück Band aus dem Oberschenkelmuskel zu entnehmen und das Band durch das gerissene zu ersetzen.